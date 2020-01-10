Астролог Лесли Хейл рассказала, какие из знаков зодиака считаются «хамелеонами»

Нью-Йорк, 10 января. В своем интервью журналу Woman’s Health астролог Лесли Хейл рассказала о знаках зодиака, которых принято называть «хамелеонами». К ним относятся люди, рожденные на смене сезонов.

Так, по словам Хейл, все знаки зодиака делятся на три основные группы каждая из которых представляет собой стадию развития времени года. Например, начало лета, его середину и конец.

В соответствии с этой теорией, Овен, Рак и Козерог считаются знаками, открывающими сезон года. Телец, Лев, Скорпион и Водолей – «фиксированные» знаки, поскольку располагаются посередине сезона. Дева, Стрелец, Рыбы и Близнецы приходятся на смену времен года, поэтому их принято называть «хамелеонами», пишет РИА Новости.

По мнению Хейл, это объясняет то, что Близнецы способны принимать перемены и быстро приспосабливаться к новым условиям. Девы, несмотря на переход из лета в осень, более сфокусированы и преданы любимым делам. Стрельцы в свою очередь стараются быть на несколько шагов впереди остальных, считая, что жизнь — это приключение. Рабы же эмоциональны и ранимы, но располагают хорошей интуицией.

В своем интервью астролог также пояснила, что данные знаки зодиака принято считать «хамелеонами» еще и потому, что они постоянно меняются. Она посоветовала Близнецам, Девам, Стрельцам и Рыбам сначала сосредоточиться на собственной жизни перед тем, как помогать остальным.

Напомним, в декабре 2019 года министерство внутренних дел Австралии создало поддельный гороскоп для жителей Шри-Ланки, чтобы отговорить их от нелегальной миграции в Австралию на лодках, пишет «Газета.ru».