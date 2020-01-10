Парламент Абхазии проголосовал за отставку Хаджимбы

Сухум, 10 января. Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента Рауля Хаджимбы, передает РИА Новости.

Отставки президента потребовали протестующие, которые ранее ворвались в президентскую администрацию.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, протест у здания администрации президента начался в четверг, 9 января, около 13.00 по московскому времени. Протестующие выломали дверь, выбили окна и пытались ворваться в здание. Одним из инициаторов митинга является Ахра Авидзба, ранее призывавший руководителя Министерства внутренних дел Абхазии Гарри Аршбу уйти в отставку.

Позднее на сайте президента Абхазии было опубликовано заявление Рауля Хаджимбы. Он отметил, что все органы государственной власти выполняют свои функции в штатном режиме, а силовые структуры несут службу в усиленном режиме. Кроме того, Хаджимба призвал жителей республики сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. По его словам, в случае необходимости власти введут в стране чрезвычайное положение.