Москва, 10 января. Бывший военный летчик Григорий Моисеев считает, что в расследовании о сбитом США «Боинге» Украина «придет» к выводам, подсказанным Вашингтоном.

Моисеев в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что США очень четко рассчитали «катастрофу», сбив украинский «Боинг» в небе Ирана.

«Сбили именно украинский самолет, поскольку марионеточные украинские власти и силовые ведомства скажут именно то, что нужно США, и обвинят Иран по указке Трампа», — считает ветеран войны в Афганистане.

Он отметил, что следователи, вылетевшие в Тегеран из Киева, могли проходить обучение у американских консультантов. Моисеев подчеркнул, что сама Украина никогда не обладала достаточным числом квалифицированных специалистов.

Бывший летчик напомнил, что украинское авиастроительное предприятие «Антонов», разоренное в результате действий экс-президента Украины Петра Порошенко и разрыва отношений с Россией, обескровлено.

«Все вменяемые спецы давно в России или других странах СНГ, а то и Европы. Кто в результате будет расследовать сбитие «Боинга»? СБУ (Служба безопасности Украины — Прим. ФАН), которая много лет не может найти даже стрелков с Майдана и убийц Олеся Бузины?» — задается вопросом Моисеев.

Специалист указал, что ситуация напоминает инцидент с катастрофой малайзийского Boeing в Донецкой области Украины, когда украинская сторона начала «скрывать следы и идти на любые преступления» в интересах своих иностранных кураторов.

Ранее эксперт по иранской военной тематике Юрий Лямин заявил, что версия американских СМИ, заявляющих о сбитии «Боинга» «Международных авиалиний Украины» средствами противовоздушной обороны Ирана, не выдерживает критики. Лямин высказал мнение, что авиалайнер сбили сами Соединенные Штаты, чтобы в дальнейшем возложить вину за случившееся на Тегеран.

Украинский «Боинг», выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января через шесть минут после взлета. На борту находились 176 человек, никто из них не выжил.