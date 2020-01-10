Forbes сообщил о появлении в РФ двух новых долларовых миллиардеров

Москва, 10 января. Два новых долларовых миллиардера появились в России. Как сообщает Forbes, это основатели Veeam Software Ратмир Тимашев и Андрей Баронов.

После того, как американский венчурный фонд Insight Partners заключил соглашение о покупке Veeam Software, состояние Тимашева и Баронова превысило миллиард долларов.

Сделка, по данным издания, оценивается в пять миллиардов долларов и должна завершиться в первом квартале этого года. После этого Тимашев и Баронов должны покинуть совет директоров.

Основанная в 2006 году компания Veeam Software специализируется на разработке программного обеспечения для резервного копирования данных. Штаб-квартира компании находится в городе Бар, Швейцария. У компании свыше 365 тысяч клиентов в 160 странах мира.

В конце прошлого года Forbes опубликовал рейтинг миллиардеров, ставших успешнее остальных в 2019 году. Победителем среди везучих миллиардеров оказался французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, на втором месте — основатель и глава компании Facebook Марк Цукерберг, заработавший за год 22,1 миллиард долларов. Тройку замыкает глава испанской компании Inditex Амансио Ортега.

Первое место в рейтинге пяти самых разбогатевших российских миллиардеров занял один из совладельцев «Норникеля» Владимир Потанин, передавал RT. На втором месте по годовому приросту состояния — совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, на третьем — президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов.