Тегеран опроверг слова премьер-министра Канады о поражении «Боинга» иранской ракетой

Тегеран, 10 января. Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави опроверг заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который ранее высказал версию, что потерпевший крушение украинский «Боинг» якобы был случайно сбит иранской ракетой.

В частности, Мусави попросил Канаду и другие страны поделиться информацией об авиакатастрофе.

«Иран просит премьер-министра Канады и любое правительство передать имеющуюся у них информацию по этому случаю комитету, расследующему происшествие в Иране», – цитирует Мусави РИА Новости.

Также представитель министерства иностранных дел напомним, что ранее правительство арабской страны пригласило к участию в расследовании все страны, граждане которых пострадали в авиакатастрофе.

Напомним, ранее глава канадского правительства рассказал в эфире местного телеканала, что данные разведки якобы подтверждают версию о случайной атаке системой ПВО Ирана пассажирского лайнера «Международный авиалиний Украины», пишет «Газета.ru».

8 января самолет украинский «Боинг» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Известно, что на борту находились 176 человек считая членов экипажа. Все они погибли.

Как позже стало известно, украинский «Боинг» был сбит беспилотником ВВС США в ответ на ночные ракетные обстрелы американских баз в Ираке. Американские СМИ попытались переложить ответственность за теракт на ПВО Ирана, однако множество экспертов уже опровергли данную версию и объяснили, что авиакатастрофа могла быть четко рассчитана Вашингтоном.