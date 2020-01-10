Лос-Анджелес, 10 января. Голливудская актриса Шэрон Стоун сравнила свое отношение к президентам России и США, назвав Владимира Путина сильным лидером и раскритиковав Дональда Трампа.

«Я считаю, что Путин по-своему сильный лидер своей страны», — заявила Стоун в интервью журналу GQ, отметив, что Путин и Трамп «очень разные».

Актриса выразила мнение, что российский президент при управлении страной руководствуется ее лучшими интересами, тогда как глава Белого дома является «хвастуном», который не уважает свой пост.

Звезда «Основного инстинкта» выразила сомнение, что Трамп будет переизбран на выборах в этом году.

Отметим, летом 2019 года вице-премьер Италии Маттео Сальвини назвал российского лидера великим президентом и пообещал наладить максимально хорошие отношения с Москвой, передавала «Газета.ру». Месяцем ранее итальянская полиция предотвратила покушение связанных с Украиной неонацистов на Сильвини — сторонника вхождения Крыма в состав России.