Конгресс США запретил Трампу применять силу против Ирана без разрешения

Вашингтон, 10 января Резолюция, которая ограничивает полномочия американского президента в вопросе использования вооруженных сил США против Ирана без соответствующего разрешения со стороны законодателей, была одобрена палатой представителей Конгресса США. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты конгресса.

За принятие этой инициативы выступили 224 конгрессмена, против высказались 194 законодателя.

Данный документ обязывает американского президента не начинать военные действия против Ирана или на его территории, пока Конгресс не выдаст американской администрации соответствующее разрешение, либо же пока не случится «вооруженное нападение на Соединенные Штаты».

Автором документа является член Палаты представителей Элисса Слоткин (демократ, от штата Мичиган).

Напомним, что 3 января военное ведомство США сообщило об операции, во время которой в районе воздушной гавани Багдада был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Авиаудар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по личному приказу Трампа. Согласно версии Белого дома, операция носила «оборонительный характер», поскольку якобы преследовала цель защитить американских военных, находящихся на Ближнем Востоке.

В ночь с 7 на 8 января иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) провел первую фазу операции под названием «Мученик Сулеймани». Ее целью было нанесение ракетных ударов по американской базе «Айн аль-Асад» и штабу возглавляемой США международной коалиции в городе Эрбиль.