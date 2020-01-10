Военная полиция РФ в Сирии провела патрулирование в провинциях Алеппо и Хасака

Алеппо, 10 января. Российская военная полиция провела патрулирование в сирийских провинциях Алеппо и Хасака вдоль границы с Турцией, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Подразделения российской военной полиции в четверг продолжили патрулирование по маршрутам Аджами — Манбидж, Аджами — Хирет — Эль-Хиссан в провинции Алеппо; Камышлы — Дейрун-Ага — Айн-Дивар — Эль-Маликия — Хан-Эльджабаль — Малла-Марса-Сагир — Камышлы, Дейрун-Ага — Бакароглу — Мусигора — Гири-Дера — Халлака — Шейх-Ибрагим — Кас-Табан — Батерзан — Дейрун-Ага в провинции Хасака.

Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту Квайрес — Метрас — Швайхан — Айн-Исса — Мишрака — Бир-Кантари — Бир-Хамид-Эль-Али — Квайрес.

22 октября 2019 года лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли совместный меморандум, который ознаменовал окончание контртеррористической операции Анкары «Источник мира», проводимой против бандформирований курдов и боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). В соответствии с меморандумом, 23 октября на сирийскую сторону границы были введены силы российской военной полиции и сирийские пограничники для вывода незаконных вооруженных формирований курдов. Впоследствии российские, сирийские и турецкие войска начали совместное патрулирование установленной зоны безопасности, передавал RT.

Утром в четверг сообщалось, что российские военнослужащие договорились с курдской администрацией об открытии пункта пропуска Сальхиях в провинции Дейр-эз-Зор на севере Сирии. Как рассказал начальник ЦПВС Сергей Жмурин, несколько месяцев американские военные держали его закрытым. Из-за этого несколько десятков семей были заблокированы в восточной части указанной провинции и не могли вернуться в ее главный город — Дейр-эз-Зор.

1 Организация запрещена на территории РФ.