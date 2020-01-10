Военный эксперт Савин указал на мотив США взорвать самолет над Тегераном

Москва, 10 января. Власти США обвиняют Иран в произошедшем над Тегераном крушении украинского лайнера, пытаясь уйти от ответственности за уничтожение пассажирского самолета. С таким заявлением выступил военный эксперт Алексей Савин.

Он указал на полную несостоятельность версии о причастности Ирана к крушению лайнера. По словам эксперта, подобные заявления демонстрируют намерение Белого дома найти виновных еще до начала проведения расследования.

«То, что иранцы могли сбить «Боинг» полнейшая чушь. Банально, им просто не выгодно это делать. Пропагандой США Иран итак максимально демонизирован. Тем более, что «Боинг» взлетал с территории Ирана, и, соответственно, все в Иране знали, что идет гражданский борт, как и несколько бортов до, а также, что были запланированы после», — подчеркнул Савин.

Он предположил, что за авиакатастрофой могут стоять американские спецслужбы. Савин не исключил, что американским силовикам нужно было отметиться акцией по убийству последователей Касема Сулеймани, поэтому они могли попытаться уничтожить самолет, на котором, по их мнению, могли лететь члены КСИР.

«Поэтому неудивительно, что они сбили самолет. Тем более, что один раз США уже сбивали гражданский иранский борт, «по ошибке» приняв его за истребитель. Кстати, об этом недавно напомнил президент Ирана в Twitter», — считает Савин.

Напомним, лайнер «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение после взлета из аэропорта Тегерана, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа самолета, пишет «Газета.ру».

Эксперты подчеркивают, что «Боинг» могли сбить беспилотники США. Ранее американские ВВС с помощью БПЛА убили вблизи багдадского аэропорта иранского генерала Касема Сулеймани.