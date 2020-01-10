Иран посоветовал США не распускать слухи относительно трагедии с украинским «Боингом»

Тегеран, 10 января. Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии посоветовал Соединенным Штатам Америки отказаться от распространения ложной информации относительно авиакатастрофы с украинским «Боингом». Руководство страны также поприветствовало участие в расследовании крушения всех стран, граждане которых погибли в трагедии.

В заявлении говорится, что в расследовании может принять участие Иран, на территории которого произошла авиакатастрофа. Владелец самолета – Украина, производитель – компания «Боинг», а также производитель авиадвигателей, то есть Франция.

«Мы приветствуем участие в расследовании других стран, чьи граждане в ходе этого трагического события погибли», – цитирует РИА Новости заявление Али Рабии.

Также было отмечено, что в соответствии с распоряжением президента Ирана, результаты экспертных проверок будут предоставляться общественности регулярно и быстро.

Напомним, 8 января самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Известно, что на борту находились 176 человек считая членов экипажа. В самолете были граждане Украины, Канады, Германии, Швеции, Афганистана.

Как позже стало известно, украинский «Боинг» был сбит беспилотником ВВС США в ответ на ночные ракетные обстрелы американских баз в Ираке. Вскоре СМИ США попытались переложить ответственность за теракт на ПВО Ирана. Однако множество экспертов уже опровергли данную версию и объяснили, что авиакатастрофа могла быть четко рассчитана Белым домом как акт информационной войны.