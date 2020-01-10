Вассалы трусливо поддакивают США в деле сбитого «Боинга» в Иране. Колонка Голоса Мордора

«Боинг» украинской авиакомпании в Иране, судя по всему, уничтожили США. Теперь через заявления официальных лиц США и их европейских партнеров продвигается противоположная точка зрения — во всем виноват Иран.

С катастрофой «Боинга» «Международных авиалиний Украины» все разыгрывается как по нотам, причем эту мелодию мы все уже где-то слышали. Но новые мелодические ходы все же присутствуют. Еще утром, по данным разведок некоторых стран, причиной катастрофы «Боинга» была техническая неисправность. Но буквально в течение нескольких часов все кардинально изменилось.

И вот уже всем «цивилизованным миром» обвиняется Иран. Обвиняется в том, что его системы ПВО сбили самолет, значительная часть пассажиров которого была гражданами Ирана. Пока, правда, говорят о том, что сбили по ошибке, непреднамеренно, но и это может легко изменится. В конце концов, в Иране же «варварский человеконенавистнический режим» и все в этом роде. Стандартная риторика «вековых демократий» и носителей «общечеловеческих ценностей».

А между тем, с катастрофой этого самого рейса в иранском небе на самом деле много странностей. Почему не выходил на связь экипаж? Еще вчера украинские «эксперты» вбросили фейк о том, что самолет был сбит не особо мощной зенитной ракетой комплекса «Тор». Кстати, для особо одаренных экспертов: она чисто физически не могла разнести самолет на куски. Нанести повреждения, в том числе и критические — могла.

Но не уничтожить его мгновенно на месте. К тому же самолет находился не на очень большой высоте, где экипажу и пассажирам разгерметизация не угрожала фатальными последствиями. Время связаться с землей точно было. Вся радиоаппаратура одновременно не могла выйти из строя, такие системы обязательно дублируются, да и мобильные телефоны на такой высоте как правило еще работают. Впрочем, оставим этот бред на совести авторов.

Катастрофа лайнера произошла почти одновременно с пуском иранских ракет по американским авиабазам. Какой-то очень удобный момент, когда в небе полно целей. И конечно — иранская ПВО сейчас находится в состоянии повышенной боеготовности, но вряд ли до такой степени, чтобы стрелять по всему, что движется в небе.

Есть данные, что где-то там же в небе примерно в это время же находился американский беспилотный аппарат. Впрочем, стопроцентного подтверждения этой информации нет.

Очень сильно настораживает то, что о версии поражения лайнера ракетой запели все сразу, чуть ли не хором. Вот прям у всех разведок мира одновременно появились данные. А у американцев якобы даже есть какие-то спутниковые данные. Эта песня очень знакома по одному случаю, когда американцы тоже вроде бы имели спутниковые снимки, но наотрез отказались предъявлять их миру. Готов поспорить, что никаких спутниковых снимков не будет предъявлено и в этот раз. Потому что их нет.

В Сети распространили видео, на котором «ракета сбивает самолет». Но к нему есть масса вопросов. Снимали явно с рук. Так вот, какой человек в здравом уме будет пялиться объективом камеры в черное небо, причем в конкретную зону, если только заранее не будет знать, что там должно произойти? Этот неловкий вброс можно назвать только бредом.

И напоследок. Этой трагедии точно никогда бы не произошло, если бы американцы не совершили террористический акт против иранского чиновника высокого ранга, одного из главных людей в Иране. Этого никогда бы не произошло, если бы американцы в который раз не разогрели регион до стадии белого каления, когда он готов взорваться. И этого никогда бы не произошло, если бы в Ираке не было американских оккупационных войск.

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