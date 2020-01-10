Сами американцы убеждены, что «Боинг» в Иране сбили США

Вашингтон, 10 января. Заявления американских СМИ о якобы причастности Ирана к крушению украинского «Боинга» над Тегераном не вызвали доверия у американцев. Значительная часть жителей США убеждена, что развернутая в американских СМИ кампания против Ирана говорит ровно об обратном – гражданский авиалайнер был сбит США, а Белый дом и подконтрольные ему СМИ пытаются замести следы.

Издание The New York Times опубликовало статью с названием «Иранская ракета случайно сбила украинский самолет, заявляют источники в правительстве, ссылаясь на первичные данные». В ней издание пытается убедить читателя, что борт, выполнявший рейс Тегеран – Киев якобы был сбит иранским ПВО.

Однако комментарии под статьей говорят о том, что американские читатели имеют иное мнение о произошедшем. Даже те, кто верит в «причастность» Ирана к трагедии, называют виновными американские власти, развязавшие новый виток конфликта на Ближнем Востоке. И очень много тех, кто открыто сомневается в вине Ирана и видит в громких заявлениях американской прессы попытки скрыть причастность США к крушению самолета.

«США верят, что иранская ракета случайно сбила украинский самолет». «Серьезная наука» основана на фактах и размышлениях, а не «вере». Трамп сегодня сказал «Кто-то на другой стороне мог совершить ошибку… но не наши системы. Мы здесь не при чем». Ну вот: его «отрицание» точный признак того, что именно мы причастны к этому удару [по самолету]», — написал пользователь с ником LEFisher.

«Мне крайне сложно поверить, что Иран мог быть настолько некомпетентен, чтобы сбивать самолет в такой близи от аэропорта Тегерана», — прокомментировал статью пользователь Pepperman из Филадельфии.

«Добавьте еще 176 [человек] в список убитых Трампом», — заметил пользователь Armo из Сан-Франциско.

«176 невинных мужчин, женщин и детей мертвы. Тысячи их близких скорбят. И все из-за иррационального решения безответственного и насквозь хаотичного американского президента», — поддержал его другой житель Сан-Франциско Joe Miksis.

«Итак, мы должны проглотить [тот факт], что ракета «случайно» была запущена в нескольких километрах от Тегерана в гражданский лайнер? Не забывайте, что никакого «тумана войны» или чего-то подобного там не было. Это тегеранский аэропорт, а не багдадский, там не было ракетного обстрела. Чья-то некомпетентность, которая привела пуску ракеты «по ошибке», совершенно исключена. Это полная, стопроцентная выдуманная история прикрытия», — раскритиковал статью пользователь JayK.

«Этот самолет, как сказал Трамп, летел по «опасному району». «Кто-то на другой стороне мог совершить ошибку», сказал он и добавил, «Но не наши системы. Мы здесь не при чем». Сам факт того, что президент Трамп сказал о таком, заставляет меня думать – а что, если лайнер сбили американцы? Или, может быть, Израиль. Это следствие того, что наш президент слишком часто врет, нельзя верить ничему, что он говорит. Уверен, что у американцев есть спутниковые снимки неба над Тегераном в момент падения лайнера!», — написал Joy McCormack из канадского Милфорд Бэй.

Напомним, пассажирский авиалайнер «Боинг-737» авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение 8 января после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. В момент крушения на борту авиалайнера находились 168 пассажиров и девять членов экипажа. В результате инцидента все погибли. Большая часть жертв авиакатастрофы являются гражданами Канады и Ирана.

По данным организации гражданской авиации Ирана, перед крушением произошло возгорание в одном из двигателей авиалайнера. При этом траектория полета свидетельствует о том, что пилоты украинского «Боинга» пытались развернуть самолет в сторону аэропорта. Одна из версий катастрофы не исключает, что самолет был сбит американским ударным беспилотником.