Триполи, 10 января. Официальный представитель ЛНА бригадный генерал Ахмад аль-Мисмари выступил с заявлением касательно российско-турецких мирных инициатив по Ливии.

Согласно заявлению пресс-секретаря ЛНА, Главное командование вооруженных сил приветствует инициативу президента России Владимира Путина, направленную на установление мира в Ливии. Ливийский военный подтвердил, что именно мир является целью и задачей армии. При этом борьба с терроризмом не остановится, так как в Ливии есть группировки, классифицированные террористическими по резолюциям Совбеза ООН.

Как отметила Федеральному агентству новостей политолог Юлия Стрелкова, заявление ЛНА говорит о том, что они позитивно относятся к российским инициативам о достижении мира в Ливии, демонстрирует, что мнение президента Российской Федерации очень ценно для ливийцев.

Россия хорошо зарекомендовала себя как антикризисный арбитр в странах Ближнего Востока, а решительные действия в Сирии стали примером для находящихся в состоянии кризиса стран.