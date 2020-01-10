Фейк США о сбившей «Боинг» в Иране ракете признали сливом для слабоумных

Москва, 10 января. Журналист телеканала «Россия 24» Стас Натанзон разоблачил вброс американских СМИ, призванный запутать расследование крушения украинского «Боинга-737» в Тегеране.

В своем Telegram-канале Натанзон обращает внимание, что в 21.06 по московскому времени Telegram-канал PS752, созданный сразу после катастрофы украинского «Боинга», опубликовал «видео, полученное от источника». На кадрах видно, как «ракета поражает самолет». По мнению автора канала, данное видео должно послужить «доказательством» продвигаемой США версии о том, что самолет якобы сбили ВС Ирана.

«При этом спустя всего час Bellingcat уже «определяет» координаты, где сделано это любительское видео. Вы реально верите в такие сливы? Те, кто это штампует, вообще перестали учитывать, что у аудитории остался мозг и способность рассуждать», — подчеркивает журналист.

Он не исключил, что само видео может быть подлинным, но «судя по методу вброса, снято оно явно не «анонимным источником».

Натанзон также обратил внимание на то, что аккаунт автора вброса видео в Twitter был создан в 2009 году, однако начал активно заполняться постами только в ноябре 2019 года.

«В основном — ретивиты того, как все плохо в Иране. Человек живет в Лондоне. Подписчиков немного — но при этом у него уже галочка верификации. В общем, иранский вариант «Белых касок», — сообщает Натанзон.

Спустя некоторое время видео, опубликованное в этом подозрительном канале, верифицировал в своем Twitter-аккаунте New York Times.

«Я даже примерно знаю, кто этим занимался. С прошлого года в NYT есть команда визуальных расследований. Одна из ключевых фигур там — Кристиан Триберт. Бывший сотрудник Bellingcat. Кольцевая композиция», — цитирует Натанзон в качестве итога своего коллегу Валентина Богданова.

Exclusive: Video verified by The New York Times shows a Ukrainian airliner being hit over Tehran on Wednesday https://t.co/brU9ZRmRX9 — The New York Times (@nytimes) January 9, 2020

Стоит добавить, что опубликованное в микроблоге NYT «анонимное» видео падения самолета вызвало сомнения даже у постоянных читателей популярной газеты.

«Каких экспертов, военных экспертов и людей, которые ежедневно расследуют авиационные происшествия, вы просили подтвердить это? Прошу прощения, но в таких случаях мне нужно быть уверенным, что это расследовал кто-то еще, кроме сотрудника New York Times. Семьям нужна правда, а не цирк СМИ», — комментирует твит пользователь под ником @ManitouStultus.

«Большая часть Твиттера знала об этом видео уже несколько часов, но New York Times утверждает, что оно является эксклюзивным», — отметил @ghoeberx.

«Ох, вот это натяжка. Вы подтвердили все это из этого дерьмового видео? В самом деле?» — с сарказмом заметил @ martinbrink1972.

«Сообщалось, что Иран делится информацией с Украиной о «крушении». Может ли кто-нибудь объяснить, сбил ли Иран самолет, почему они будут сотрудничать с украинцами в случае инцидента, если это действительно так?» — сомневается @BluMtsDaphne.

Самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Выживших в результате крушения самолета нет. Президент Украины Владимир Зеленский объявил 9 января днем траура в стране.

По одной из версий, самолет был сбит беспилотником ВВС США MQ-1 Predator в ответ на ночные ракетные обстрелы американских баз в Ираке. Как передавал RT, в четверг был опубликован предварительный отчет Организации гражданской авиации Ирана по факту катастрофы. В документе сообщалось, что разбившийся «Боинг» загорелся до столкновения с землей.

Специалист по иранской военной тематике Юрий Лямин опроверг версию американских СМИ, что «Боинг» «Международных авиалиний Украины» мог быть сбит средствами ПВО Ирана. Напротив, украинский самолет сбили сами Соединенные Штаты. По его мнению, американцы своими обвинениями в адрес Тегерана пытаются переложить ответственность за сбитый ими самолет.