США при помощи Канады и НАТО пытаются переложить на Иран вину за сбитый «Боинг»

Соединенные Штаты и Канада вовсю крутятся, изворачиваются и маневрируют, пытаясь перевести стрелки за крушение украинского «Боинга» на Иран. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

Канада открыла рот

Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава располагает разведданными, которые якобы свидетельствуют о том, что «Боинг-737» «Международных авиалиний Украины» в Тегеране был случайно сбит иранской ракетой.

Ранее телеканал СВС сообщал, что США передали Канаде разведывательную информацию, которая якобы подтверждает версию о том, что причиной крушения «Боинга» стал залп из иранского зенитно-ракетного комплекса.

«В последние часы нам передали важные сообщения относительно инцидента... Располагаем разведдаными из нескольких источников, которые указывают, что самолет был сбит иранской ракетой «земля-воздух», — заявил Трюдо.

Самолет «Международных авиалиний Украины» «Боинг-737» потерпел крушение через шесть минут после вылета из международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране.

Политические игры Трампа и Трюдо

Как отметил Владимир Соловейчик, президент США и канадский премьер вовсю крутятся, изворачиваются и маневрируют, пытаясь перевести стрелки на Иран. Получается это у них не очень доказательно, уверен эксперт.

«И можно предположить, что украинский президент Владимир Зеленский постарается им в этом деле как-то помочь, пойти навстречу, попытаться «отмазать» своих заокеанских покровителей. Поэтому не исключены самые разные комбинации в процессе определения виновных в трагедии, самые головокружительные кульбиты. И если кого тут и впрямь жаль, то это пассажиров и членов экипажа самолета, жизни которых оказались разменными пешками в политических играх Трампа, Трюдо и Зеленского», — пояснил Владимир Соловейчик.

Трагедию с крушением украинского самолета действительно можно было бы списать на техническую неисправность или же человеческий фактор. Однако, согласно данным ФАН, с большой долей вероятности «Боинг-737» мог быть сбит американским беспилотником.

По словам Владимира Соловейчика, БПЛА ВВС США вполне мог сбить украинский пассажирский самолет «Боинг-737» в небе над Ираном.