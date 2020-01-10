США при помощи Канады и НАТО пытаются переложить на Иран вину за сбитый «Боинг»

Соединенные Штаты и Канада вовсю крутятся, изворачиваются и маневрируют, пытаясь перевести стрелки за крушение украинского «Боинга» на Иран. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политический аналитик Владимир Соловейчик.
Канада открыла рот
Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава располагает разведданными, которые якобы свидетельствуют о том, что «Боинг-737» «Международных авиалиний Украины» в Тегеране был случайно сбит иранской ракетой.
Ранее телеканал СВС сообщал, что США передали Канаде разведывательную информацию, которая якобы подтверждает версию о том, что причиной крушения «Боинга» стал залп из иранского зенитно-ракетного комплекса.
«В последние часы нам передали важные сообщения относительно инцидента... Располагаем разведдаными из нескольких источников, которые указывают, что самолет был сбит иранской ракетой «земля-воздух», — заявил Трюдо.
Самолет «Международных авиалиний Украины» «Боинг-737» потерпел крушение через шесть минут после вылета из международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране.
Политические игры Трампа и Трюдо
Как отметил Владимир Соловейчик, президент США и канадский премьер вовсю крутятся, изворачиваются и маневрируют, пытаясь перевести стрелки на Иран. Получается это у них не очень доказательно, уверен эксперт.
«И можно предположить, что украинский президент Владимир Зеленский постарается им в этом деле как-то помочь, пойти навстречу, попытаться «отмазать» своих заокеанских покровителей. Поэтому не исключены самые разные комбинации в процессе определения виновных в трагедии, самые головокружительные кульбиты. И если кого тут и впрямь жаль, то это пассажиров и членов экипажа самолета, жизни которых оказались разменными пешками в политических играх Трампа, Трюдо и Зеленского», — пояснил Владимир Соловейчик.
Трагедию с крушением украинского самолета действительно можно было бы списать на техническую неисправность или же человеческий фактор. Однако, согласно данным ФАН, с большой долей вероятности «Боинг-737» мог быть сбит американским беспилотником.
По словам Владимира Соловейчика, БПЛА ВВС США вполне мог сбить украинский пассажирский самолет «Боинг-737» в небе над Ираном.
«Подобная версия имеет право на существование. Понятно, что должностные лица США и их вернейшие канадские союзники заявляют о том, что вина за сбитый украинский пассажирский самолет лежит на Исламской Республике Иран и ее вооруженных силах. Иного правителям США и Канады в данной ситуации сделать не дано.
В любом случае понятно, что вопиющая халатность, нерасторопность и некомпетентность украинских авиационных начальников привела к трагедии в небе Ирана. Они должны были отменить полеты в целом, и данный рейс в том числе, но этого сделано не было. Чтобы установить истину, необходимо независимое международное расследование, но похоже, что Трамп и Трюдо в этом совсем не заинтересованы, как и прочие их союзники по НАТО», — заключил Владимир Соловейчик.