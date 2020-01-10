Пресс-служба ЛНА выпустила сообщение, в котором поблагодарила РФ за сотрудничество

Каир, 10 января. Генштаб Ливийской национальной армии (ЛНА) опубликовал заявление, в котором отметил, что они позитивно относятся к инициативам России и благодарны Москве за сотрудничество.
В видеозаявлении официального представителя ЛНА Ахмада аль-Мисмари подчеркивается, что основным приоритетом ЛНА останется борьба с терроризмом и различными группировками, которые получают поддержку из-за рубежа.
По словам аль-Мисмари, ЛНА продолжит бороться с террористами и добиваться восстановления стабильности в стране.
Напомним, ранее, президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган сделали совместное заявление после переговоров и церемонии открытия ветки газопровода Турецкий поток.