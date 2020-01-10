Иранская Организация гражданской авиации косвенно подтвердила вину США в крушении «Боинга»

Тегеран, 10 января. Руководитель иранской Организации гражданской авиации Али Абедзаде назвал «иррациональными» утверждения о том, что украинский «Боинг» мог быть сбит ракетой иранской ПВО. Таким образом, он косвенно подтвердил вину США в авиакатастрофе украинского «Боинга».

Также он опроверг сообщения о якобы найденных возле обломков самолета частях ракеты.

Самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Выживших в результате крушения самолета нет. Президент Украины Владимир Зеленский объявил 9 января днем траура в стране.

Напомним, ранее специалист по иранской военной тематике Юрий Лямин опроверг версию американских СМИ, что «Боинг» «Международных авиалиний Украины» мог быть сбит средствами ПВО Ирана. Напротив, украинский самолет сбили сами Соединенные Штаты. По его мнению, американцы своими обвинениями в адрес Тегерана пытаются переложить ответственность за сбитый ими самолет.