Зеленский пообещал помочь согражданам, потерявших родных в авиакатастрофе в Иране

Киев, 9 января. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с родственниками сограждан, погибших во время крушения «Боинга» в небе над Ираном. Он пообещал оказать пострадавшим украинцам всю необходимую помощь.

«Понимаю, что никакие слова поддержки не заглушат их адской боли. Государство окажет им всю необходимую помощь, в частности финансовую. Понимаю, что никакие выплаты не вернут им родных людей», – написал Владимир Зеленский на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что самое важное, что «может и должно сделать для них государство – это дать исчерпывающий ответ относительно обстоятельств».

«Мы со своей стороны делаем все возможное для установления истины. Украина обязательно ее узнает», – прокомментировал Зеленский.

Напомним, 8 января самолет «Международных авиалиний Украины» Boeing-737 разбился спустя несколько минут после вылета из международного аэропорта в Тегеране. На борту самолета находились 9 членов экипажа и 167 пассажиров.

По одной из версий, Boeing мог быть сбит американским беспилотником ВВС США в ответ на ночные ракетные обстрелы американских баз в Ираке. По первоначальной информации расследования, проводимого Организацией гражданской авиации Ирана, самолет загорелся в небе. В отчете также указано, что «после столкновения с землей произошел взрыв».

На борту разбившегося под Тегераном украинского самолета граждан России не было, пишет «Газета.ru».