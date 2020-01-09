Боевики в Сирии обстреляли провинции Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама

Дамаск, 9 января. Боевики незаконных вооруженных формирований (НВФ), действующих на территории Идлибской зоны деэскалации, продолжают нарушать режим прекращения боевых действий. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков.

По данным ЦПВС за последние сутки были зафиксированы 16 обстрелов.

«Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Барагити провинции Алеппо; Эль-Арейм, Кальят-Марза, Ардаш-Даг, Сараф провинции Латакия; Эт-Тах, Джарданаз, Маканис-Эд-Дувайри, Тель-Кальбе, Суккория, Барса, Хальбан провинции Идлиб; Хуайз, Эль-Харука провинции Хама», — сообщил Боренков.

Он напомнил, что в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты турецкой стороной, с 14.00 9 января в Идлибской зоне введен режим прекращения огня.

Российский центр по примирению призывал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.