Российские военные в Сирии выдали гумпомощь жителям провинции Даръа

Даръа, 9 января. Российские военные провели гуманитарную акцию в сирийской провинции Даръа, передав мирным жителям более тонны продовольствия, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

За минувшие сутки представители ЦПВС провели одну гуманитарную акцию в населенном пункте Месмия провинции Даръа. Нуждающимся жителям передали 250 продовольственных наборов, общий вес которых составил 1,213 тонны.

В общей сложности Центром по примирению уже проведено 2 321 гуманитарных акций, а общий вес гуманитарного груза составил 3 902,8 тонны.

Помимо гуманитарной акции, в населенных пунктах Кобани провинции Алеппо и Камышлы провинции Хасака военные российские врачи оказали медпомощь 236 сирийцам.

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, гуманитарная акция в Месмии была организована при участии фонда имени Героя России Ахмата Кадырова. Помимо продовольственных наборов, школьники получили принадлежности для учебы.