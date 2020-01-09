Убийство Сулеймани могло быть организовано при помощи шпионской сети в аэропорту Багдада

Тегеран, 9 января. Новостное агентство Pars Today Russian со ссылкой на агентство Reuters сообщило, что к убийству иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке могла быть причастна шпионская сеть внутри багдадского аэропорта.

Напомним, что 3 января военное ведомство США сообщило об операции, во время которой в районе воздушной гавани Багдада был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Авиаудар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по личному приказу Трампа. Согласно версии Белого дома, операция носила «оборонительный характер», поскольку якобы преследовала цель защитить американских военных, находящихся на Ближнем Востоке.

Высший совет национальной безопасности Ирана заверил в том, что отомстит за убийство Сулеймани.