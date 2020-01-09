Иракское ТВ сообщило о падении ракеты в районе авиабазы под Багдадом

Багдад, 9 января. Иракский телеканал Al Sumaria сообщил о падении ракеты неизвестного происхождения в окрестностях авиабазы «Балад» к северу от Багдада. Обстрел случился в четверг вечером.

По данным СМИ, взрыв произошел в районе Эд-Дуджейль, расположенном в провинции Салах-эд-Дин. Подробности произошедшего пока не приводятся, однако известно, что пострадавших в результате взрыва нет.

Напомним, политическая ситуация на Ближнем Востоке обострилась в начале января, когда США был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Позже Америка официально объявила убийство успешно проведенной операцией. Вслед за этим Иран нанес удары по американским военным базам в регионе, а в ночь на 8 января после вылета из Тегерана разбился Boeing-737 «Международных авиалиний Украины».

За эти дни на территории «зеленой зоны» в Багдаде, где располагаются правительственные здания и посольство США, уже прогремели несколько взрывов. Накануне две ракеты упали центре столицы, сообщала «Газета.ru».