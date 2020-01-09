Соловьев призвал Иран активнее доказывать вину США в крушении украинского «Боинга»

Москва, 9 января. Заявления США о «виновности» Ирана в крушении украинского «Боинга» над Тегераном принимаются организациями и СМИ некритично, как уже доказанная истина, заявил телеведущий Владимир Соловьев. По его словам, Ирану может оказаться непросто доказать свою невиновность.

Американские СМИ начала массированно транслировать точку зрения США на произошедшее, которая заключается в обвинении Ирана в крушении пассажирского лайнера. По словам Соловьева, заявления США о виновности Ирана являются «постреальностью».

«Напомню, что расшифровок «черных ящиков» пока нет. То есть никаких объективных данных нет. США сказали, отвели от себя подозрения, и с ними никто спорить не будет. То, что заявляют официальные лица Ирана, останется в круге внимания Ирана. Это – новая постреальность. Об объективности уже даже можно не говорить», — приводит слова телеведущего «НьюИнформ».

По его словам, в наше время уже не требуются расследования, достаточно твитта в Twitter Трампа, который будет подхвачен и растиражирован Украиной, НАТО и ООН.

Напомним, 8 января «Боинг-737» разбился через несколько минут после вылета из международного аэропорта в Тегеране. На борту самолета находились 9 членов экипажа и 167 пассажиров. Свидетели утверждают, что перед падением у лайнера вспыхнул двигатель.

Согласно одной из версий, причиной авиакатастрофы стала атака беспилотника США, который принял лайнер за иранский самолет.