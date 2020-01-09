Каир, 9 января. Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара приветствовала российско-турецкую инициативу о прекращении огня, сообщил официальный представитель ВС Ливии генерал Ахмед аль-Мисмари.

«Главное командование вооруженных сил приветствует инициативу президента России Владимира Путина, направленную на установление мира в Ливии, что является целью и задачей армии», — заявил аль-Мисмари.

Ранее президент РФ Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделали совместное заявление 8 января, в ходе которого отметили, что стабильность в Ливии будет достигнута только в случае инклюзивного диалога между сторонами, который должен вестись под эгидой ООН на основе соглашения 2015 года. Президенты призвали все стороны ливийского конфликта прекратить боевые действия в ночь на 12 января.

С 2014 года ЛНА под командованием Халифы Хафтара проводит в Ливии контртеррористическую операцию «Аль-Карама», направленную против боевиков, захвативших ливийские земли после революции 2011 года. Правительство национального согласия Ливии оккупировало столицу страны ― Триполи ― и незаконно удерживает контроль над городом. Так называемое «правительство» неоднократно уличали в связях с запрещенными в РФ организациями «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1 (запрещены в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.