Захаров назвал сбитый украинский «Боинг» диверсией США

Москва, 9 января. Политолог и публицист Дмитрий Захаров прокомментировал трагедию с украинским «Боингом», которая произошла в небе над Ираном. Как заявил эксперт, все улики крушения указывают на виновность Соединенных Штатов Америки, которые сейчас пытаются переложить ответственность на Иран.

Захаров отметил, что в настоящее время СМИ США активно тиражируют фейковую информацию о том, что «Боинг» якобы был случайно сбит средствами иранской противовоздушной обороны.

«Но все улики и первый анализ авиаспециалистов крушения «Боинга» показал, что это неисправность электрооборудования. И вполне возможно, что такая неисправность появилась благодаря агентам спецслужб США», – заявил политолог изданию «ПолитЭксперт».

При этом он отметил, что в настоящее время можно с уверенностью говорить, что это был даже не теракт в прямом смысле этого слова, а диверсия США.

Ранее американский телеканал CBS, ссылаясь на свои источники, сообщил, что украинский «Боинг» был сбит иранскими средствами ПВО. По данным СМИ, американская сторона якобы зафиксировала включение иранского радара и две инфракрасных вспышки пуска ракет предположительно ЗРК «Тор», за которыми последовала инфракрасная вспышка от взрыва.

Эксперт по иранской военной тематике Юрий Лямин опроверг версию американских СМИ. По его мнению, американцы своими обвинениями в адрес Тегерана пытаются переложить ответственность за сбитый ими самолет.