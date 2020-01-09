США сбили украинский «Боинг», чтобы вынудить игроков на Ближнем Востоке к радикальным действиям

Москва, 9 января. Военный эксперт Юрий Котенок обращает внимание, что крушение украинского «Боинга-737» в Тегеране было выгодно, в первую очередь, Вашингтону. По его словам, США могли сбить пассажирский самолет с целью «вынудить игроков к радикальным действиям». При этом эксперт подчеркивает, что «цель эта достигнута не была».

В беседе с «ПолитЭкспертом» Юрий Котенок подчеркнул, что основными версиями крушения украинского «Боинга» можно назвать две версии. Если речь идет о технических неполадках, то, подчеркивает эксперт, это легко определят аналитики при вскрытии черных ящиков.

Однако, по версии политолога, основными являются версии о теракте или диверсии. Трагедия выгодна нескольким игрокам, включая Израиль и США.

«Это сложный треугольник. При этом в центре оказалась Украина. Учитывая, что эта страна сейчас находится в вассальном положении у США, ее могли использовать втемную. И тогда версия теракта имеет место быть», — полагает он.

Эксперт провел параллели с малайзийским «Боингом», сбитым над Донбассом. Он отметил, что подобные трагедии могут быть весомыми аргументами в течение длительного времени. Котенок добавил, что Запад может обвинить в трагедии Тегеран. Однако, учитывая, что на борту были, прежде всего, иранские граждане, логики в такой версии нет никакой.

«Цель одна — взорвать самолет, чтобы вынудить игроков к радикальным действиям. Судя по всему, цель эта достигнута не была», — заключил он.

«Боинг-737» «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января спустя несколько минут после вылета из международного аэропорта в Тегеране, передавала «Газета.ру». На борту самолета находились девять членов экипажа и 167 пассажиров, все они погибли. По одной из версий, самолет сбил беспилотник ВВС США MQ-1 Predator в ответ на ночные ракетные обстрелы американских баз в Ираке.

Как передавал RT, в четверг был опубликован предварительный отчет Организации гражданской авиации Ирана по факту катастрофы. В документе сообщалось, что разбившийся «Боинг» загорелся до столкновения с землей.

Напомним, что США уже сбивали гражданские самолеты, находившиеся в воздушном пространстве Ирана. В 1988 году при схожих обстоятельствах крейсер ВМС США Vincennes запустил ракету «земля-воздух» по авиалайнеру Airbus A300 компании Iran Air. Позднее Вашингтон признал, что гражданский лайнер по ошибке приняли за истребитель Ирана.