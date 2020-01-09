Вывод иранской Организации гражданской авиации говорит о вине США в крушении «Боинга»

Тегеран, 9 января. Иранская Организация гражданской авиации заявила о несостоятельности версии, согласно которой потерпевший крушение над Тегераном украинским самолет был сбит системами ПВО Ирана.

«С научной точки зрения невозможно, чтобы ракета сбила украинский самолет, эти слухи нелогичны», — цитирует иранское агентство ISNA слова главы иранской Организации гражданской авиации Али Абедзаде.

Таким образом иранские специалисты отреагировали на распространяющиеся в американских СМИ заявления о якобы причастности Ирана к катастрофе украинского «Боинга». Одновременно с этим, есть серьезные аргументы в пользу версии о причастности США к уничтожению гражданского авиалайнера.

Напомним, 8 января «Боинг-737» разбился через несколько минут после вылета из международного аэропорта в Тегеране. На борту самолета находились 9 членов экипажа и 167 пассажиров. Свидетели утверждают, что перед падением у лайнера вспыхнул двигатель.

Согласно одной из версий, причиной авиакатастрофы стала атака беспилотника США, который принял лайнер за иранский самолет.