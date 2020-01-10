Сирия, 10 января. 300 боевиков группировки «Файлак аш-Шам» переброшены из Идлиба в Ливию. Семь турецких солдат погибли при теракте в Хасаке. Полевой командир SDF застрелен своими бойцами в Дейр-эз-Зоре в ходе междоусобной стычки. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят точечные удары по опорным пунктам радикалов в районе Дейр-Шарки на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: на севере Хаме сбили беспилотник джихадистов, в Идлибе и Алеппо обмениваются ударами с отрядами радикалов.

Армия Турции и союзные силы: подтвердили смерть семи военнослужащих на севере Хасаки в результате двух терактов, нанесли удар по укрытиям курдских радикалов.

Курдские вооруженные формирования: в Дейр-эз-Зоре застрелили своего полевого командира во время междоусобной стычки, подозреваются в установке трех автомобильных бомб на севере Хасаки, в Алеппо проводят вербовки и забирают в отряды самообороны несовершеннолетних девушек.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: заявила о ликвидации 69 военнослужащих САА на юге Идлиба.

Международная коалиция: в Хасаку направили конвой из 60 автомобилей к военной базе в районе города Камышлы, подозреваются в нападении на проиранские базы на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Латакия

В столице провинции городе Латакия прошел массовый митинг. Местные жители города осудили ВС США за убийство генерала Корпуса Стражей Исламской революции Касема Сулеймани и замглавы Сил народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандиса в Багдаде. В митинге приняли участие также профсоюзы, губернатор Латакии Ибрагим Хадер аль-Салем, Мухаммад Шрайех - секретарь филиала Арабской социалистической партии, председатель городского совета, а также ряд членов Народного собрания.

Напомним, что генерал и замглавы погибли в результате авиаудара, нанесенного 3 января ВВС США по аэропорту иракской столицы города Багдад. Целью удара был конвой ополчения «Аль-Кудс» и иранского Корпуса Стражей Исламской революции, в результате которой погиб генерал Касем Сулеймани и замглавы Сил народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Оба принимали активное участие в борьбе против террористов «Исламского государства»1 в Сирии и Ираке.

Провинция Алеппо

На юге провинции отряды Сирийской арабской армии (САА) в очередной раз столкнулись с отрядами джихадистов «Тахрир аш-Шам». Как сообщает новостное агентств Baladi News, САА ударила из тяжелой артиллерии по опорным пунктам исламистов у центра сельскохозяйственных исследований ИКАРДА и поселка Хадер.

На севере Алеппо курдские радикалы «Демократических сил Сирии» (SDF) продолжили насильные вербовки мирного населения в ряды отрядов самообороны. Как передает медиаресурс Arabi Today, курдские радикалы похитили шестнадцатилетнюю девушку их поселка Шахба на севере провинции. По данным источника, около 40% новобранцев - несовершеннолетние девушки.

В городе Аль-Баб произошла стычка между «Ахрар аш-Шам» и «Ахрар аш-Шаркия», как передает агентство Step News. Боевики «Ахрар аш-Шам» арестовали около 13 членов «аш-Шаркии» и конфисковали их автомобили. В ответ на это группировка направила в район подкрепление, где позднее стороны затеяли перестрелку в жилом квартале. Два мирных жителя были ранены. Обе группировки входят в альянс «Сирийской национальной армии».

На севере провинции взрыв самодельной бомбы убил пять детей в поселке Хрейтан. Как сообщает агентство Step News, место взрыва оцепили прибывшие на место члены «службы безопасности» протурецкого ополчения. В установке бомбы под днище автомобиля обвиняют курдских боевиков.

Провинция Дейр-эз-Зор

У поселения Аль-Муджавида ВВС Сирии совершили нанесли удары по базам проиранского Корпуса Стражей Исламской революции. Напомним, что обострение американо-иранских отношений на Ближнем Востоке было спровоцировано авиаударом ВВС США, который был нанесен по аэропорту в иракской столице городе Багдад. Корпус Стражей Исламской революции начали вербовать новобранцев из числа жителей провинции Дейр-эз-Зор. В ответ на действия Ирана ВС США начали перебрасывать подкрепления со своей базы в Хасаке. Ряды КСИР за последние три дня пополнили 2500 новобранцев из числа жителей провинции.

Как передает РИА Новости, российские военнослужащие договорились с американской стороной об открытии пункта пропуска у поселка Сальхия. Несколько месяцев военнослужащие США держали его закрытым, из-за чего несколько десятков семей были заблокированы на востоке провинции и не могли вернуться домой.

Междоусобица в рядах боевиков «Демократических сил» завязалась на базе у поселка Ас-Сувар. Как сообщает Jisr TV, в ходе перестрелки был убит командир арабского происхождения, в ответ арабские бойцы открыли огонь по курдским членам группировки. Командование базы успело покинуть ее территорию до того, как боевики заблокировала выезды. Конвой подкрепления и бронированных автомобилей SDF был позднее замечен в районе деревни Аль-Мамль

Провинция Идлиб

В Идлибской зоне деэскалации объявлен режим прекращения огня. Об этом сообщил журналистам руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков. По словам Боренкова, за прошедшие сутки в зоне деэскалации продолжались нарушения режима, со стороны джихадистов было зафиксировано 16 обстрелов

Подразделения САА ответили на провокации «Тахрир аш-Шам»у поселков Самак, Серакиб и Аль-Басра, открыв огонь по укреплениям боевиков. Были ликвидированы 18 джихадистов, как передает агентство SANA. Боевики со своей стороны заявили, что ими якобы были убиты 69 военнослужащих САА, еще 74 человека были ранены. Официальные СМИ не подтверждают данную информацию.

Боевики группировки «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» обстреляли позиции сирийской армии в районе поселка Ат-Тах из реактивной системы залпового огня «Град».

SOHR передает, что Идлиб покинула еще одна группа из 260 боевиков группировки «Файлак аш-Шам», в том числе полевые командиры. Боевики отправились в Ливию, чтобы принять участие в гражданском конфликте на стороне Правительства национального согласия, поддерживаемого странами Евросоюза и Турции. Из Сирии в Ливию уже прибыло примерно тысяча боевиков перевербованных из «Лива Султан Мурад», «Бригады Шаха Сулеймана» и «Лива аль-Мутайсин». Около 1700 проходят переподготовку в лагерях под присмотром турецких инструкторов.

Провинция Хама

Как передает агентство SANA, на севере провинции в районе города Асида военнослужащие сирийской армии подбили самодельный беспилотник джихадистов, который удалось засечь над опорными пунктами правительственных сил. Предполагается, что боевики планировали сбросить бомбы на склады боеприпасов. В последние недели сирийская армия сбила несколько беспилотников на севере провинции, которые принадлежали боевикам оппозиции и альянсу «Тахрир аш-Шам». После того как боевиков вытеснили из почти сорока поселений в ходе нового этапа наступательной операции сирийской армии «Рассвет в Идлибе», радикалы избегают прямого столкновения с отрядами САА на равнинах и стараются с выгодой для себя использовать погодные условия.

Провинция Хасака

За сутки в окрестностях города Рас-аль-Айн прогремело три взрыва. Как сообщает агентство Euphrates Post, в поселке Аль-Арбейн был взорван автомобиль, в котором находились турецкие военнослужащие. Как сообщает Министерство обороны Турции, в результате подрыва погибли семеро военнослужащих, включая двух офицеров. Вторая автомобильная бомба детонировала в поселке Аш-Шакрия, убив на месте двух мирных жителей. Следующая бомба была установлена в деревне Аль-Мушарифа, где был убит один мирный житель.

Днем конвой из более чем шестидесяти бронированных автомобилей и грузовиков международной коалиции прибыли из Ирака на американскую военную базу в районе города Камышлы, как передает медиаресурс SANA со ссылкой на местные источники.

Артиллерия протурецких боевиков обстреляла позиции курдских радикалов в окрестностях города Тель-Тамр, как передает источник в сети Twitter Not Woofers. Днем ранее курдские отряды совершили попытку проникнуть за линии обороны турецкой армии у поселка Аль-Талла, однако были обстреляны их тяжелой артиллерии и вернулись к исходным позициям. Утром возобновились столкновения у поселка Аль-Такила.

Ирак

В «зеленой зоне» столицы Ирака городе Багдад приземлилось два ракетных снаряда. Как сообщает новостное агентство Reuters, предполагается что снаряды были выпушены в стороны американского посольства – оба приземлились в ста метрах от здания. Информации о жертвах среди мирного населения или членов дипмиссии США в Ираке не поступало. Как сообщает источник, пока ответственность за обстрел не взяла на себя ни одна из группировок. Подозревается, что ракеты были выпущены проиранским ополчением в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани, который погиб 3 января в результате авиаудара ВВС США в аэропорту Багдада.

1 Организация запрещена на территории РФ.