Политолог Простаков объяснил причины, по которым США сбили украинский «Боинг» в Тегеране

Москва, 9 января. Дезинформация о причинах крушения украинского «Боинга-737» в Тегеране является «операцией прикрытия и информационной атакой на иранские власти» со стороны США, заявил Федеральному агентству новостей военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

Простаков обращает внимание на тот факт, что крушение украинского «Боинга» «произошло в таких обстоятельствах и в таком регионе, что не могло не вызвать различные версии, выгодные сторонам конфликта на Ближнем Востоке».

«Сеть, которая распространяла в медиа- и информационном пространстве дезинформацию о причастности России к катастрофе малайзийского «Боинга» в небе над Донбассом, теперь внедряет тезис о том, что в катастрофе под Тегераном виновен Иран, использовавший российские ЗРК. Это наводит на естественные подозрения в том, что это является операцией прикрытия и информационной атакой на иранские власти», — подчеркивает политолог.

По его словам, в сложной обстановке на Ближнем Востоке «нельзя исключать версии ни о теракте на борту украинского самолета, ни о его поражении какой-либо из противоборствующих сторон». При этом эксперт добавил, что «речь может идти скорее об американском, чем иранском следе».

«Версия о причастности Ирана выкладывается без официальных подтверждений, однако с безусловного ведома и участия американской стороны. Даже если катастрофа была следствием не американской атаки, а трагического стечения обстоятельств, США будут продолжать с помощью контролируемых ими инфоресурсов поддерживать подозрения в отношении Ирана, что позволяет им давить и на власти этой страны, и поддерживать определенный градус антироссийской истерии», — резюмировал простаков.

«Боинг-737» «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января спустя несколько минут после вылета из международного аэропорта в Тегеране, передавала «Газета.ру». На борту самолета находились девять членов экипажа и 167 пассажиров, все они погибли. По одной из версий, самолет сбил беспилотник ВВС США MQ-1 Predator в ответ на ночные ракетные обстрелы американских баз в Ираке.

Как передавал RT, в четверг был опубликован предварительный отчет Организации гражданской авиации Ирана по факту катастрофы. В документе сообщалось, что разбившийся «Боинг» загорелся до столкновения с землей.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил украинским СМИ, что среди возможных версий катастрофы ведомство рассматривает поражение самолета ракетой ЗРК и столкновение лайнера с беспилотником или другим летающим объектом. Также в числе основных версий — разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам и детонация внутри самолета в результате теракта.