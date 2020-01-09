Баранец назвал ложь главным орудием США после уничтожения украинского «Боинга» в Иране

Москва, 9 января. Обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что попытка обвинить Иран в крушении украинского «Боинга» является всего лишь частью информационной войны, которую начали Соединенные Штаты Америки. По мнению военного, комплексы противовоздушной обороны (ПВО) никак не могли случайно ударить по пассажирскому авиалайнеру.

«Этого не могло произойти. Самолет слишком большая цель, которую очень четко видно на радарах даже операторам, имеющим всего лишь несколько месяцев обучения. А в данном случае речь идет об опытных специалистах, мастодонтах своего дела, которые оттачивали мастерство годами», – заявил Баранец изданию «ПолитРоссия».

По его мнению, перепутать «Боинг» с другой целью даже теоретически недопустимо. Самолет даже не успел далеко отлететь от взлетно-посадочной полосы аэропорта и набрать необходимую высоту, а полет рейса длился всего лишь 6 минут.

Примечательно, что американские СМИ начали тиражировать лживую версию о том, что самолет был сбит иранскими ПВО после того, как в воздушном пространстве восточной страны был замечен американский беспилотник MQ-1 Predator.

Как считает Баранец, в данном случае идет речь о банальных провокациях и информационной войне, которая поддерживается сенсационностью и резонансом. Военный эксперт считает, что необходимо получить информацию из черных ящиков «Боинга» и другие данные для того, чтобы выдвигать версии произошедшего.

Он также заявил, что в сегодняшнем «информационно плотном мире» все события политизируются, а ложь становится главным орудием США.

Напомним, ранее эксперт по иранской военной тематике Юрий Лямин также опроверг версию американских СМИ, что «Боинг» «Международных авиалиний Украины» мог быть сбит средствами ПВО Ирана.

Напротив, украинский самолет сбили сами Соединенные Штаты. По его мнению, американцы своими обвинениями в адрес Тегерана пытаются переложить ответственность за сбитый ими самолет.