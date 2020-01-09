Шаповалов уверен, что сбившие украинский самолет США показали стандартную тактику диверсий

Москва, 9 января. Версия, что «Боинг» «Международных авиалиний Украины» сбили Соединенные Штаты, вполне логичная, учитывая напряженность в отношениях с Ираном, считает политолог Владимир Шаповалов. По его мнению, сбившие украинский самолет США показали стандартную тактику диверсий.

Заместитель директора Института истории и политологии МПГУ назвал абсолютным бредом утверждения американской стороны, что украинский самолет в Тегеране сбили иранские средства ПВО. Он возмутился, услышав обвинения Вашингтона в адрес Тегерана, напомнив, что на борту следовавшего в Киев были иранские граждане и ни одного американского.

Политолог указал, что существует и другая версия — США сбили украинский самолет, и теперь американская сторона пытается «повесить» трагедию на плечи Ирана.

«Данная версия является вполне логичной, поскольку американцы однажды уже сбивали иранский самолет. Я думаю, мы наблюдаем стремление использовать любой повод в качестве информационной атаки. Это стандартная тактика Вашингтона, — подчеркнул в беседе с изданием «Слово и дело» Шаповалов. — Мы тоже самое видели в отношении Ирана, когда был инцидент с танкерами в Персидском заливе. Думаю, нужно набраться терпения и дождаться итогов расследования».

Ранее американские чиновники заявили, что вина за авиакатастрофу якобы лежит на Иране. Эту абсолютно абсурдную версию трагедии активно продвигают американские СМИ. Впрочем, это уже не первое голословное обвинение со стороны Вашингтона в адрес Ирана.

При этом ряд аналитиков выдвинул предположение, что трагедия с гражданским самолетом была выгодна США, которые негативно настроены по отношению к Ирану. Эксперты считают, что «Боинг» мог быть атакован беспилотником ВВС США MQ-1 Predator. Указывалось, что американцы хотели сбить иранский правительственный самолет, но фатальная ошибка оператора беспилотника привела к гибели 176 человек.

Отношения между Ираном и США обострились в начале января после убийства американскими военными командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани под Багдадом. В ответ иранские силы нанесли удар по американским базам на территории Ирака.