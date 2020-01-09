Канал WarGonzo заявил, что США пытаются уйти от ответственности за крушение «Боинга»

Москва, 9 января. Поведение США, обвиняющих Иран в причастности к крушению украинского «Боинга» через СМИ, но не напрямую, выглядит очень подозрительно, считает Telegram-канал WarGonzo.

Канал прокомментировал сообщения таких СМИ, как Newsweek и CBS, которые написали, что США обладают информацией о том, что украинский «Боинг» над Тегераном якобы был сбит иранскими вооруженными силами. Автор канала удивился тому факту, что если данные разведки о «причастности» Ирана существовали, то почему Трамп в своем обращении к нации ничего о них не сказал.

«И, следовательно, второй вопрос – зачем нужно было сливать эту информацию в виде инсайда через СМИ? Вместо того, чтобы сделать официальное заявление. Как будто разведка так скрывала эти данные, так скрывала. Что Newsweek и CBS чудом раскрыли большой секрет ЦРУ», — отметил автор канала.

Напомним, 8 января Boeing-737 разбился спустя несколько минут после вылета из международного аэропорта в Тегеране. На борту самолета находились 9 членов экипажа и 167 пассажиров.

Предполагается, что самолет «Международных авиалиний Украины» Boeing-737 мог быть сбит американским беспилотником ВВС США в ответ на ночные ракетные обстрелы американских баз в Ираке.