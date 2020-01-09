Джума обвинил США в очернении Ирана из-за крушения украинского «Боинга»

Тегеран, 9 января. Американские СМИ пытаются очернить Иран, обвиняя иранскую сторону в крушении украинского «Боинга», считает специальный корреспондент Федерального агентства новостей Аббас Джума. Он напомнил, что Иран заявил о готовности допустить представителей третьих стран к работе с «черными ящиками», извлеченными из обломков самолета.

Сегодня американское новостное агентство CBS со ссылкой на неназванные источники в Белом доме заявило, что США считают власти Ирана виновными в крушении пассажирского самолета, который вылетел из аэропорта Тегерана вскоре после ракетного удара по базе США в Ираке. СМИ в США и Израиле распространяют сообщения о том, что американские спутники якобы зафиксировали запуск двух ракет незадолго до гибели самолета.

Специальный корреспондент ФАН Аббас Джума напомнил, что Пентагон воздержался от комментариев по погибшему «Боингу». Администрация США также не делала официальных заявлений.

«Существует такой принцип, столп европейского права, как презумпция невиновности. Я не сторонник заявлять о виновниках до конца расследования. Эти занимаются наши западные коллеги, когда они обвиняют те или иные страны в преступлениях до конца расследования, и а иной рас даже до начала расследования, как в «деле Скрипалей», — напомнил собеседник ФАН. — Почему вероятность того, что это сделал по ошибке Иран, больше того, чтобы это сделали американцы не по ошибке?»

Главным аргументом врагов Ирана в этой ситуации стал отказ Тегерана передать обнаруженные на месте падения «черные ящики» корпорации Boeing. Однако это вполне естественно, напоминает Джума — Boeing является одной из крупнейших американских военно-промышленных корпораций, это фактически прямой враг иранского государства.

«Естественно, я бы тоже не захотел – Соединенные Штаты недавно убили второго человека в стране! По их объектам был открыт огонь! Они фактически в состоянии войны находятся, на пороге войны. США сейчас крайне заинтересованы в очернении Ирана – и отказ отдавать «черные ящики» «Боинг» никак не свидетельствует против страны! — указал Аббас Джума. Но при этом прошли сообщения, что Иран готов предоставить «черные ящики» Франции. Тегеран допускает передачу «черных ящиков» третьим странам – просто тем странам, которые не заинтересованы в очернении Ирана, в подтасовках. Если в итоге иранцы вообще никому не отдадут «черные ящики» — это будет подозрительно. Но на данном этапе, насколько я понимаю, речь идет о тому, что они не готовы отдать их американцам. Но готовы отдать французам, и даже, вроде бы, России».

Напомним, ранее ряд новостных источников сообщил, что «Боинг-747» компании «Международные авиалинии Украины» мог быть сбит ракетой, выпущенной американским беспилотником. Источники Live Report утверждают, что США выдвинули версию зенитной атаки с территории Ирана, чтобы скрыть уничтожение «Боинга» беспилотным самолетом MQ-1 Predator, который находился в воздушном пространстве Ирана.

На борту авиалайнера находились 176, большинство из которых — иранские студенты, которые летели к местам учебы. В районе падения продолжаются поисковые и расследовательские работы.

Напомним, ранее Иран нанес ракетный удар по базе США в Ираке в рамках операции «Мученик Сулеймани». До этого США внезапно и в нарушение международных норм нанесли удар с беспилотника по аэропорту Багдада, убив иранского генерала Касема Сулеймани и командующего шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. В настоящий момент ситуация между Ираном и США крайне накалена и Вашингтон стремится очернить противника, который борется за освобождение ближневосточного региона от оккупации.