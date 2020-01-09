Сбившие украинский «Боинг» США перешли к открытому шантажу Ирана

Москва, 9 января. Вашингтон открыто шантажирует Тегеран, заявляя о причастности иранских систем ПВО к крушению украинского «Боинга». Об этом заявил политолог Максим Жаров в разговоре с корреспондентом ФАН.

По словам эксперта, реакция Белого дома на крушение самолета иллюстрирует угрозы США в адрес Тегерана.

«Заявления Дональда Трампа о том, что он не верит в техническую причину катастрофы украинского «Боинга» и утечка через CBS, что самолет якобы был сбит по ошибке иранскими ПВО, означают, что США начинают публично шантажировать Иран, угрожая ему предъявлением обвинений в намеренном уничтожении самолета», — отметил Жаров.

Он также добавил, что даже в случае срабатывания иранских ПВО, самолет мог быть сбит силами ВВС США.

«Иранцам таким образом предлагается либо согласиться с этой версией «по ошибке», либо выложить на стол свои доказательства. Между тем, по моему мнению, даже если подтвердится факт включения иранских систем ПВО в непосредственной близости от украинского самолета, этот факт отнюдь не означает то, что самолет был сбит именно ракетой иранского ЗРК. Вполне возможна версия об уничтожении украинского «Боинга» американским беспилотником, системы навигации и наведения на цель которого были выведены из строя хакерской атакой иранских кибервойск», — заметил политолог.

Жаров отметил, что пока необходимо дождаться того, какие доказательства предъявит Тегеран.

«Если Иран подтвердит сейчас факт обнаружения американского беспилотника в непосредственной близости от украинского самолета, эта версия может объяснить и факт работы иранских ЗРК в районе падения самолета», — заключил эксперт.

Напомним, лайнер «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение после взлета из аэропорта Тегерана, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа самолета.

Эксперты подчеркивают, что «Боинг» могли сбить беспилотники США. Ранее американские ВВС с помощью БПЛА убили вблизи багдадского аэропорта иранского генерала Касема Сулеймани.