Украинские энергетики назвали потери страны от «Турецкого потока»

В Киеве состоялась пресс-конференция двух топ-менеджеров энергетической отрасли Украины — они рассказали о выгодах нового транзитного контракта на поставки газа, заключенного с Россией. А также о «незначительности» потерь Украины от снижения объемов прокачки «голубого топлива» в Европу. По впечатлениям корреспондента Федерального агентства новостей, украинские энергетики изо всех сил пытались выдать желаемое за действительное.

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко и гендиректор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон пришли в одно из киевских агентств максимально собранными. Они понимали — им будет нелегко. Ведь по ходу пресс-конференции им предстояло «натянуть сову на глобус». То есть, надо было объяснить журналистам, почему от снижения транзитных поставок газа из РФ Украина почти ничего не потеряет. Украинские коллеги, которые «под завязку» забили конференц-зал, были твердо убеждены в обратном.

Мероприятие проигнорировал глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. Но никто этому не удивился — в Киеве все знают, что именно он был главным противником любых договоренностей с Россией. И новый транзитный контракт был достигнут не благодаря, а вопреки его усилиям.

Зато его зам Юрий Витренко зачем-то долго и подробно рассказывал прессе о параметрах достигнутых с Россией договоренностей — хотя они были известны каждому сидящему в зале. В итоге он подчеркнул — контракт формально рассчитан на пять лет, но с возможностью пролонгации до 15 лет.

«Параметры соглашения с Россией выгодны для нас. Впервые за всю историю независимости Украины у нас есть контракт с гарантиями четко обозначенных объемов прокачки, за которые «Газпром» должен платить — вне зависимости от того, использует он их или нет, — пояснил Витренко. — При этом российский газ будет поставляться в Европу через территорию Украины в последующие 15 лет. Это значит, что все это время мы будем получать от РФ деньги за транзит. На мой взгляд, это самый важный итог переговоров».

В целом, заявили украинские энергетики, «суммарный положительный эффект на экономику Украины» от подписанных 30 декабря транзитных соглашений оценивается в 150 млрд гривен. Как уточнил Сергей Макогон, речь идет даже не о плате за транзит, а о выгодах украинской экономики от самого факта его сохранения.

«Благодаря сохранению транзита не будут в разы увеличены тарифы «на вход» в газотранспортную систему Украины для добывающих компаний. Это в будущем позволит сэкономить средства и нашей промышленности, и населению страны, — сообщил Макогон. — Наши добывающие компании смогут инвестировать в свое развитие и наращивание добычи газа около миллиарда сэкономленных долларов. А суммарный доход «ОГТС Украины» за пять лет составит 115 млрд гривен».

Журналисты напомнили газовику: если все так здорово, то почему сразу после Нового года объемы прокачки «голубого топлива» из РФ так резко упали? По данным того же «Нафтогаза», транзит газа через ГТС Украины 1 января 2020-го составил всего 49,3 млн кубометров в сутки. Это более чем в пять раз (!) меньше среднесуточного показателя за декабрь 2019-го (261 млн «кубов»).

Витренко парировал — мол, «снижение объемов газового транзита в январе произошло из-за ожиданий отсутствия достижения контрактных договоренностей» (все же достигнутых сторонами вечером 30 декабря. — Прим. ФАН).

«Да, с начала года объемы транзита значительно упали. Потому что и «Газпром», и «Нафтогаз», и европейцы ожидали, что с 1 января вообще не будет никакого транзита. Поэтому мы оказались не готовы полностью загружать систему, — пояснил он. — «Но это не такая уж большая проблема. Ведь согласно контракту, «Газпром» оплачивает резервирование мощностей ГТС Украины вне зависимости от объемов их использования».

А глава «ОГТС Украины» Макогон обнадежил прессу — транзит российского газа через Украину «постепенно выходит на запланированные объемы».

«Мы постепенно выходим на запланированные объемы транзита: за 8 января транзит из России превысил 100 млн кубов в сутки. Так что заявки на транзит выполняются в полном объеме», — заявил Сергей Макогон.

Также топ-менеджеры украинских энергокомпаний прокомментировали запуск 8 января газопровода «Турецкий поток», проложенного по дну Черного моря из России в Турцию. Они сделали это неохотно — ведь на Украине запуск этого проекта воспринимается как большое политическое поражение Киева. А также как шаг, способный проделать серьезную «дыру» в бюджете Украины.

«На днях был с пафосом запущен газопровод «Турецкий поток». Это проект безо всякого экономического смысла, но зато с большой политической составляющей, — заявил Макогон. — К сожалению, мы не смогли его остановить, и уже ощутили его влияние. Транзит газа через Украину в балканском направлении с 1 января идет только для нужд Румынии и Молдовы. При этом Болгария, Турция и другие страны южной Европы уже не получают газ через Украину. Нужно признать — снижение транзита через Украину в этом году составит порядка 15 млрд кубометров».

При этом Макогон сообщил, что его компания «ищет новые возможности для использования Трансбалканского газопровода».

«Мы уже добились создания на базе этой трубы нового «коридора» для поставок газа на Украину из Болгарии, Турции и Греции в объеме до 15,8 млн кубометров в сутки. И мы рассчитываем на тестовые поставки уже в январе, — сообщил глава «ОГТС Украины».

При этом он забыл упомянуть, что этот газ, скорее всего, будет поставляться в страну по старой, «реверсной» схеме. А значит, за него придется переплачивать от 20 до 30 долларов за каждую тысячу кубометров.

Тем временем, встреча энергетиков с прессой продолжалась уже более полутора часов. Однако вопросы к ним от киевских журналистов не иссякали. Самым острым стал вопрос о начале прямых поставок российского голубого топлива на Украину. Корреспондент независимого издания напомнил Витренко и Макогону, что этот шаг помог бы как минимум на четверть снизить цену на газ, тепло и другие услуги ЖКХ для миллионов простых украинцев.

«Кому-то здесь очень хочется, чтобы мы наговорили на «красивый» газетный заголовок про «скорое начало прямых поставок из РФ». Я вас разочарую — никаких договоренностей о прямых газовых поставках из России сейчас нет, — сообщил замглавы «Нафтогаза». — «Подчеркиваю — никаких новых контрактов или договоренностей на этот счет, по крайней мере со стороны «Нафтогаза», сейчас нет. С другой стороны, сейчас в принципе нет и законодательных ограничений для того, чтобы кто-то пришел к оператору и забронировал мощности «на вход» со стороны РФ. И начал таким образом получать прямые поставки из РФ».

Эту информацию подтвердил и глава «ОГТС Украины» Макогон.

«У нас сейчас официально забронированы мощности для «Нафтогаза» — для выполнения транзитных обязательств перед «Газпромом». Никаких других бронировок у нас нет. Более того, к нам никто с такими идеями даже не обращался», — сказал он.

При этом Макогон сообщил: он рассчитывает, что «украинская и российская стороны со временем вернутся к вопросу хранения Россией газа в украинских подземных хранилищах. Это может произойти «в связи с прогрессом в отношениях с «Газпромом».

Тем временем украинские эксперты констатируют: несмотря на показной оптимизм Витренко и Макогона, «газовые клещи» России в обход Украины смыкаются все теснее. Запущенный «Турецкий поток» позволит РФ снабжать газом страны, до которых не достают «рукава» «Северного потока — 2» — Италию, Австрию, Словакию, Болгарию, Румынию, Сербию и т.д. То есть, после окончания наладки «Турецкого потока» и ввода в эксплуатацию «СП-2», Украина может остаться вообще без транзита газа.

Киевские аналитики напоминают — этот процесс не без сложностей, но неуклонно идет вперед. Да, санкции США на время оборвали прокладку «Северного потока — 2». Но, как ни крути, он уже почти готов — там осталось достроить лишь небольшой участок в 60–70 километров. И в течение 2020-го Россия достроит его, несмотря ни на что.

«Турецкий поток» уже заработал, что признали даже украинские энергетики. А значит, в самом скором будущем российский газ пойдет в ЕС и с юга, и с севера. Да, конечно, у Украины есть подписанный с РФ пятилетний контракт на поставку газа. Но для Киева этот договор вполне может стать последним, указывают аналитики. Ведь за время его действия оба газопровода заработают на полную мощность. После этого спасти украинский транзит может либо резкое увеличение потребления газа в Европе, либо еще какое-нибудь чудо, которое сегодня даже не просматривается.

Напомним, заключенный в 2009 году транзитный контракт между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом» истек 1 января 2020 года. Новый договор между сторонами на транспортировку голубого топлива был подписан поздно вечером 30 декабря 2019 года — по итогам трехсторонних газовых переговоров Украина-Россия-Еврокомиссия. Контракт предполагает транзит в 2020 году минимум 65 млрд кубометров российского газа (178 млн кубометров в сутки). В 2021–2024 годах транзит составит по 40 млрд кубов. Оплата этих объемов будет гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины.