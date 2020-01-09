Карасев высказал свою версию, почему США сбили украинский «Боинг» над Ираном

Москва, 9 января. Политолог Владимир Карасев заявил, что американцы сбили гражданский «Боинг» Украины для того, чтобы остановить вывод войск Канады и НАТО из Ирака. Такое мнение он высказал в интервью Федеральному агентству новостей.

«Правда состоит в том, что американцы сбили гражданский самолет, чтоб остановить поспешный процесс вывода войск Канады и европейских подразделений НАТО из Ирака путем запугивания и шантажа», – считает Карасев.

По словам политолога, он не сомневался в том, что после теракта появятся уточненные версии, которые устроили бы Соединенные Штаты Америки. Карасев отмечает, что сразу после трагедии украинские эксперты отказались от версии с преднамеренным терактом и заявили о технической неисправности самолета. Однако после все же Киев вернулся к версии с терактом.

«И вот вступила правка со стороны хозяина из Вашингтона. Но Трамп не знает иранцев, судит по себе. Иранцы никогда не будут сбивать самолет с иранцами в иранском небе. Это характерно для янки, но не для древнего и мудрого и иранского народа», – сказал в интервью ФАН политолог Владимир Карасев.

По его мнению, версия падения «Боинга» должна вновь поменяться, поскольку ЗРК «Тор» оснащен системой распознавания «свой - чужой». Тогда, как считает Карасев, появится версия либо об иранце, сбившем самолет из ПЗРК, либо о неопознанном беспилотнике. Однако «виновных» попробуют найти либо в Москве, либо на Донбассе.

Подводя итог, эксперт отмечает, что Украина вновь оказалась инструментом в руках США.

Напомним, ранее специалист по иранской военной тематике Юрий Лямин опроверг версию американских СМИ, что «Боинг» «Международных авиалиний Украины» мог быть сбит средствами ПВО Ирана. Напротив, украинский самолет сбили сами Соединенные Штаты. По его мнению, американцы своими обвинениями в адрес Тегерана пытаются переложить ответственность за сбитый ими самолет.