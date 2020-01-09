Госдеп пытается скрыть вину США в крушении украинского «Боинга»

Москва, 9 января. Госдепартамент США старается скрыть участие американской стороны в крушении украинского «Боинга-737» в Тегеране, заявил старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сотников. По мнению эксперта, американские чиновники, обвиняя в трагедии Иран, выполняют социальный заказ, стараясь экстренно перевести стрелки на Тегеран.

В интервью «Экономике сегодня» Сотников отметил, что быстрая реакция американских чиновников на версии крушения украинского «Боинга» не вызывают удивление.

«Государственный департамент США не может просто так обвинить Иран в том, что он своими же ракетами сбил лайнер. Все говорит о целенаправленном обвинении Тегерана. Военно-политическое обострение на Ближнем Востоке провоцирует американское правительство начать своеобразную войну слов», — заявил Сотников, подчеркнув, что «американские чиновники ищут виноватых там, где их нет».

При этом он напомнил, что согласно анализу, проведенному профессиональными российскими летчиками, «Боинг-737» «не мог упасть просто так — однозначно было внешнее воздействие». Сотников отметил, что никакой случайности в данном вопросе быть не может.

«Это позиция Госдепа, который открыто старается скрыть участие американской стороны в крушении Боинга 737. И США поторопились, обвинив Иран. Предполагаю, что чиновники в Америке выполняют социальный заказ, стараясь экстренно перевести стрелки на Тегеран», — подытожил он.

«Боинг-737» «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января спустя несколько минут после вылета из международного аэропорта в Тегеране, передавала «Газета.ру». На борту самолета находились девять членов экипажа и 167 пассажиров, все они погибли. По одной из версий, самолет сбил американский беспилотник ВВС США MQ-1 Predator в ответ на ночные ракетные обстрелы американских баз в Ираке.

Ранее эксперт по иранской военной тематике Юрий Лямин опроверг версию американских СМИ, что «Боинг» мог быть сбит средствами ПВО Ирана. Напротив, украинский самолет сбили сами Штаты. По его мнению, американцы своими обвинениями в адрес Тегерана пытаются переложить ответственность за сбитый ими самолет.