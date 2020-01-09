США ведут против Ирана информационную атаку, обвиняя в крушении «Боинга»

Москва, 9 января. Вашингтон вновь демонстрирует признаки агрессивной информационной войны, обвиняя до завершения расследования Тегеран в крушении украинского «Боинга». Так считает член Совета Федерации Игорь Морозов.

Российский сенатор отметил, что пока рано выступать с громкими заявлениями о чьей-либо причастности к трагедии.

«Я думаю, что комиссия, которая работает в Тегеране детально выяснит, в результате чего упал украинский «Боинг», и тогда станет ясна картина. А уже если это теракт или сработала чья-то система ПВО, то надо разбираться, кто сделал тот самый выстрел», — заявил парламентарий.

По его словам, крушение могло быть выгодно противникам иранских властей.

«Быть может это агентура врагов действующего режима Тегерана, тогда это совершенно другой разворот. Не было ли это скрытой акцией спецслужб США?» — размышляет Морозов.

Он также прокомментировал сообщения американских СМИ о причастности иранской системы ПВО к авиакатастрофе.

«Это характерная тактика информационной войны, которую проводят американцы против Тегерана», — уверен сенатор.

Напомним, самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение 8 января сразу после взлета из аэропорта Тегерана, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа.

Эксперты отмечают, что лайнер могли сбить беспилотники США. Ранее американские ВВС с помощью БПЛА убили иранского генерала Касема Сулеймани.