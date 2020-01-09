США поставили Киев перед фактом при уничтожении самолета в Иране

Москва, 9 января. Крушение украинского «Боинга» в Тегеране выгодно США, заявил в беседе с Федеральным агентством новостей депутат Государственной думы Александр Шерин. Он убежден, что американская сторона неспроста выбрала именно украинский самолет, поскольку в дальнейшем это позволит контролировать ход расследования.

«Боинг» «Международных авиалиний Украины» разбился в Тегеране спустя шесть минут после взлета. Спустя некоторое время США обвинили Иран в трагедии, заявив, что якобы зафиксировали активность со стороны Тегерана. Однако позже появились сведения, что к авиакатастрофе приложила руку американская сторона.

По мнению парламентария, версия, что самолет в Тегеране сбила американская сторона, «наиболее вероятна», учитывая то, что отношения между Ираном и Соединенными Штатами обострились.

«Тут очень сложно будет отследить это, доказать, потому что никто на видеокамеру это не снимает, не делается заявлений, как террористические группировки, которые берут на себя ответственность. Это может быть легким намеком с учетом того, что вассал США — Украина — является собственником самолета», — указал депутат Государственной думы.

То, что потерпевший крушение на территории Ирана лайнер принадлежит украинской компании, позволит Вашингтону контролировать ход расследования, убежден Шерин. По его мнению, Киев сможет предъявлять претензии и делать запросы по расследованию по указке США.

При этом собеседник убежден, что Вашингтон просто поставил Киев перед фактом и никакого сговора между США и Украиной не было.

«Там уровень [отношений] не такой, чтобы кто-то с ним [Киевом] договаривался. Им [Киеву] просто ставят задачу. Там взаимоотношения подчиненного и начальника, то есть большой босс вызывает в кабинет, кидает документы и говорит, что к утру нужно исправить. У тебя нет права что-то доказывать, а идешь делать. Таким подчиненным является Украина», — сказал собеседник ФАН.

Такой расклад событий напоминает трагедию над Донбассом 2014 года, где самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур, разбился, указал Шерин. Здесь расследование по делу о крушении пассажирского судна контролируют Нидерланды, граждане которой пострадали при катастрофе.