Москва, 9 января. Бывший военный летчик, участник войны во Афганистане Григорий Моисеев рассказал Федеральному агентству новостей, почему Соединенные Штаты Америки сбили украинский «Боинг».

По мнению эксперта, авиакатастрофа могла быть четко рассчитана.

«Сбили именно украинский самолет, поскольку марионеточные украинские власти и силовые ведомства скажут именно то, что нужно США, и обвинят Иран по указке Трампа», – заявил Моисеев.

По его словам, несколько десятков следователей, которые в настоящее время вылетели в Иран из Киева, могли проходить обучение у специалистов из США на западе Украины. Кроме того, Моисеев отмечает, что Украина никогда не обладала достаточным количеством квалифицированных специалистов.

Украинское самолетостроительное предприятие «Антонов» разорённое Петром Порошенко и разрывом с Россией обескровлено, считает специалист.

«Все вменяемые спецы давно уже в России или других странах СНГ, а то и Европы. Кто в результате будет расследовать сбитие «Боинг»? СБУ, которые много лет не могут найти даже стрелков с Майдана и убийц Олеся Бузины», – высказался ветеран.

В подтверждение своих слов он также вспоминает трагедию 2014 года с малайзийским Boeing, когда украинская сторона оказалась готова скрывать следы и идти на любые преступления в интересах своих кураторов.

Напомним, ранее эксперт по иранской военной тематике Юрий Лямин опроверг версию американских СМИ, что «Боинг» «Международных авиалиний Украины» мог быть сбит средствами ПВО Ирана. Напротив, украинский самолет сбили сами Соединенные Штаты. По его мнению, американцы своими обвинениями в адрес Тегерана пытаются переложить ответственность за сбитый ими самолет.