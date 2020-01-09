Политолог Аркатов: США отводят от себя подозрения, обвиняя в крушении «Боинга» Иран

Москва, 9 января. США пытаются отвести подозрения от собственных военных, обвиняя Иран в «причастности» к крушению украинского «Боинга». С таким мнением выступил политолог Иван Аркатов.

Как сообщал ранее американский телеканал CNN, США приняли решение придерживаться версии о якобы причастности Ирана к крушению украинского «Боинга», обвиняя в произошедшем иранские силы ПВО. Свои обвинения Белый дом строит на якобы зафиксированном американскими спутниками пуске двух ракет незадолго до взрыва самолета в воздушном пространстве Ирана.

Отметим, что США начали выступать с подобными заявлениями вскоре после того, как среди аналитиков начала набирать популярность версия об ударе американского беспилотника MQ-1 Predator по пассажирскому борту. Как сообщает Live Report, США намеревались атаковать один из правительственных бортов Ирана, однако остановили выбор на украинском «Боинге».

Политолог Иван Аркатов объяснил, почему США начали разбрасываться столько громкими обвинениями в адрес Ирана.

«Первый момент — это реакция США на вполне возможный момент действий с беспилотником. Они это говорят, чтобы с одной стороны от себя подозрения отвести, а с другой стороны — создать еще один прецедент в отношении санкций для Ирана по всем фронтам. Это поможет США оправдать именно свои действия. Также это удобный шаг, чтобы оправдать не очень уверенное выступление и обращение к нации Трампа вчера, — приводит его слова iReactor.

Напомним, 8 января «Боинг-737» разбился спустя несколько минут после вылета из международного аэропорта в Тегеране. На борту самолета находились 9 членов экипажа и 167 пассажиров.