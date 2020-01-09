У США был мотив уничтожить самолет под Тегераном после убийства Сулеймани

Москва, 9 января. США пытаются переложить ответственность, обвиняя Иран в авиакатастрофе с украинским лайнером. Об том заявил военный эксперт Алексей Савин.

По его словам, версия о причастности Ирана к крушению лайнера несостоятельна и демонстрирует намерение Вашингтона найти виновных еще до проведения расследования.

«То, что иранцы могли сбить «Боинг» полнейшая чушь. Банально, им просто не выгодно это делать. Пропагандой США Иран итак максимально демонизирован. Тем более, что «Боинг» взлетал с территории Ирана, и соответственно, все в Иране знали, что идет гражданский борт. Как и несколько бортов до и были запланированы после», — заметил Савин.

Эксперт добавил, что в инциденте могут быть замешаны американские силовики.

«Другое дело, спецслужбы США, которым было нужно отметиться устранением последователей Касема Сулеймани. И поэтому у них был мотив, попробовать уничтожить самолет, на котором, как они думали, были члены КСИР. Поэтому не удивительно, что они сбили самолёт. Тем более, что один раз США уже сбивали гражданский иранский борт, «по ошибке» приняв его за истребитель. Кстати, об этом недавно напомнил президент Ирана в Twitter», — считает Савин.

Напомним, самолет «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение сразу после взлета из аэропорта Тегерана, в результате трагедии погибли все пассажиры и члены экипажа лайнера.

По распространенной версии, самолет могли сбить американские беспилотники. Ранее ВВС США при помощи БПЛА убили иранского генерала Касема Сулеймани.