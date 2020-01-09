Сирия, 9 января. На севере Алеппо взрыв убил пять детей. В Идлибе боевики обстреливают позиции правительственной армии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели рейд в Дейр-эз-Зоре и задержали несколько подозреваемых в пособничестве ИГИЛ1 человек, в Идлибе открыли ответный огонь по позициям боевиков.

Корпус Стражей Исламской революции: набирает новобранцев в Дейр-эз-Зоре.

«Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир»: обстреляли опорные пункты и базу сирийской армии у Ат-Таха на юге Идлиба.

Курдские вооруженные формирования: подозреваются в минировании автомобиля на севере Алеппо и в Хасаке.

Провинция Алеппо

На севере провинции взрыв самодельной бомбы установленной в припаркованный автомобиль унес жизнь пяти детей. Трагедия произошла в поселке Хрейтан. Как сообщает агентство Step News, место взрыва оцепили прибывшие на место члены службы внутренней безопасности протурецкого ополчения. В установке бомбы под днище автомобиля подозревают курдских боевиков их числа «Демократических сил Сирии» (SDF), в оккупации которых ранее находился поселок. В ходе операции ВС Турции «Щит Евфрата», и поселок и кантон отошли протурецким отрядам в 2017 году, но курдские радикалы продолжили совершать на территориях лояльных Анкаре группировок диверсии с целью дестабилизации ситуации в регионе.

Провинция Дейр-эз-Зор

Проиранское ополчение Корпус Стражей Исламской революции начали вербовать новобранцев из числа жителей провинции Дейр-эз-Зор. В ответ на действия Ирана ВС США начали перебрасывать подкрепления в со своей базы в Хасаке. Командиры проиранских группировок в последние три дня завербовали в провинции 2500 местных жителей, как передает турецкое новостное агентство Anadolu.

В деревне Субейхан силами Сирийской арабской армии (САА) был проведен рейд с целью выявления укрывающихся в поселке террористов «Исламского государства»1. Как сообщает агентство Deir Ezzor, САА провела серию арестов и задержала нескольких подозреваемых после допроса.

Провинция Идлиб

Боевики группировки «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» обстреляли ракетными снарядами позиции сирийской армии в районе поселка Ат-Тах. Согласно заявлению самих радикалов, которое цитирует медиаресурс Step News, боевики ударили по штабу САА из реактивной системы залпового огня «Град». Информации о пострадавших в результате обстрела не поступало. Военнослужащие открыли по линиям обороны боевиков ответный огонь.

В Идлибской зоне деэскалации объявлен режим прекращения огня. Об этом сообщил журналистам руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков. По словам Боренкова, за прошедшие сутки в зоне деэскалации продолжались нарушения режима, со стороны джихадистов было зафиксировано 16 обстрелов

Провинция Хасака

Местные источники агентства SANA сообщили, что слышали громкий взрыв в районе дервени Аль-Мушарифа, которая находится под контролем протурецких сил. Позднее поступили сообщения, что взрыв был вызван самодельной бомбой, установленной в автомобиле. Несколько человек получили осколочные раны, один человек скончался на месте. В первой половине дня в в поселках Аль-Арбейн и Шаркия убил семь турецких военнослужащих и членов союзного ополчения, а так же двух мирных жителей.

1 Организация запрещена на территории РФ.