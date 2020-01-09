Сбив украинский «Боинг» в Иране, США «переводят стрелки» на Тегеран

Москва, 9 января. Вашингтон пытается возложить на Тегеран ответственность за крушение украинского «Боинга» в Иране. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил политолог Олег Левашов.

Ранее американские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщил, что украинский «Боинг» якобы был сбит средствами противовоздушной обороны Ирана. Вашингтон утверждает, что американская сторона якобы зафиксировала включение радара и две инфракрасных вспышки, которые предположительно могут свидетельствовать о «пуске ракет».

«Американцы сейчас переводят стрелки путем банальных информационных кампаний в СМИ. Причем видно, что делается это довольно непрофессионально, и с расчетом на «дружественные» им СМИ, поющие под дудку США», — пояснил эксперт.

По его словам, в настоящее время все проамериканские СМИ публикуют материалы со ссылками на самые разные ведомства о вине Ирана. При этом у всех эти ведомства просто не могут обладать подобной информацией.

«И вот буквально сейчас Штаты заявили о имеющихся у них данных о «вспышках» и пусках ракет. И тут назревает вопрос – когда надо обвинить Иран – сразу есть информация. Когда надо отмазать Украину по малайзийскому «Боингу», информации нет, потому что у США есть данные, о том, что сбила Украина», — добавил эксперт.

Напомним, пассажирский авиалайнер «Боинг-737» авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение 8 января после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. В момент крушения на борту авиалайнера находились 168 пассажиров и девять членов экипажа. В результате инцидента все погибли. Большая часть жертв авиакатастрофы являются гражданами Канады и Ирана.

По данным организации гражданской авиации Ирана, перед крушением произошло возгорание в одном из двигателей авиалайнера. При этом траектория полета свидетельствует о том, что пилоты украинского «Боинга» пытались развернуть самолет в сторону аэропорта.