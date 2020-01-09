Польша уравняла ответственность «гитлеровской Германии и сталинского СССР» за начало войны

Варшава, 9 декабря. Сейм Польши принял резолюцию, согласно которой СССР наравне с гитлеровской Германией виноват в начале Второй мировой войны.

Депутаты нижней палаты парламента Польши осудили высказывания, в которых российские власти, по их словам, «пытаются возложить на Польшу ответственность за начало Второй мировой войны».

В документе утверждается, что «к началу Второй мировой войны привели две тогдашние тоталитарные державы: гитлеровская Германия и сталинский Советский Союз, а после заключения 23 августа 1939 года в Москве позорного пакта Молотова-Риббентропа первыми жертвами обоих тоталитарных режимов стали Польша и государства Центральной и Восточной Европы», передает РИА Новости.

Напомним, в Польше сильное недовольство было вызвано недавними высказываниями президента РФ Владимира Путина по поводу посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, передавала «Газета.ру». Президент РФ назвал его «сволочью и антисемитской свиньей», так как польский дипломат в 1930-х годах поддерживал Адольфа Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку «на вымирание и уничтожение».

Позицию Путина поддержали очень многие политики и историки. Отдельную благодарность президент получил от Еврейской общины России.

Вице-спикер польского Сейма Малгожата Кидава-Блоньска позднее заявила, что Польша на законодательном уровне собирается запретить России истолковывать историю «со своей точки зрения». По ее словам, законопроект о «пресечении предположительной попытки РФ переиначить историю и клеветы на Польшу» будет представлен на следующем заседании парламента.