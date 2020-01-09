США сбили «Боинг» и перекладывают ответственность на Иран



Москва, 9 января. Эксперт по иранской военной тематике Юрий Лямин опроверг версию американских СМИ, что «Боинг» «Международных авиалиний Украины» мог быть сбит средствами ПВО Ирана. Напротив, украинский самолет сбили сами Соединенные Штаты. По его мнению, американцы своими обвинениями в адрес Тегерана пытаются переложить ответственность за сбитый ими самолет.

Ранее американский телеканал CBS, ссылаясь на свои источники, сообщил, что украинский «Боинг» был сбит иранскими средствами ПВО. По данным СМИ, американская сторона якобы зафиксировала включение иранского радара и две инфракрасных вспышки пуска ракет предположительно ЗРК «Тор», за которыми последовала инфракрасная вспышка от взрыва.

Не верить американским СМИ, которые перекладывают ответственность на Иран за крушение украинского «Боинга», призывает Лямин. В комментарии «Московскому комсомольцу» он обратил внимание на то, иранские военные попросту не могли, поскольку они привыкли «вести» самолеты, которые взлетают из аэропорта и вряд ли могли принять их за военную цель.

«Боинг» начал падать, находясь на высоте примерно 2300 метров, скорость на взлете была минимальная. Причем на радаре, наверняка, четко было видно, что самолет не летит на Тегеран, а, напротив, только набирает высоту. Так что вероятность того, что его приняли за военный самолет крайне мала», — заявил Лямин.

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обострилась после гибели иранского генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани, который был убит американскими военными 3 января недалеко от аэропорта Багдада. В ответ иранские силы нанесли удар по военным базам США в Ираке.

Накануне самолет МАУ, летевший из Тегерана в Киев, разбился спустя шесть минут после взлета. На борту находились 176 человек, все они погибли.