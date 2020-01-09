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США рассматривают разные версии крушения украинского «Боинга» в Иране

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США рассматривают разные версии крушения украинского «Боинга» в Иране

Вашингтон, 9 января. Американская сторона рассматривает различные версии крушения украинского «Боинга» в Иране. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

По данным источников, Вашингтон рассматривает разные версии авиакатастрофы, среди которых преднамеренный или случайный удар иранской стороны.

Напомним, 8 января пассажирский самолет «Боинг», принадлежащий авиакомпании «Международные авиалинии Украины», потерпел крушение после вылета из аэропорта в Тегеране. В результате авиакатастрофы погибли 177 человек. По данным организации гражданской авиации Ирана, после взлета в одном из двигателей авиалайнера было зафиксировано возгорание. При этом траектория полета свидетельствует о том, что пилоты украинского «Боинга» пытались вернуться в аэропорт вылета.

 

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