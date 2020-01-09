Немецкие СМИ рассказали о «связанных руках» Меркель перед встречей с Путиным

Берлин, 9 января. Поездка президента России Владимира Путина в Сирию является своеобразным жестом для канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом заявил обозреватель Юлиан Репке на страницах немецкого издания Bild.

По мнению журналиста, Путин своим визитом в Дамаск продемонстрировал, что «в делах войны держит бразды правления в своих руках», передает «Политэксперт».

Репке отмечает, что, посещая Сирию, российский лидер совершил явный выпад против Запада и конкретно Ангелы Меркель. Он уверен, что рукопожатие Путина и президента Сирии Башара Асада свидетельствует о беспомощности немецкого канцлера.

К моменту визита Меркель в Москву Путин встретится не только с сирийским лидером, но и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Таким образом, Меркель прибудет в Россию без понимания раскладов в Средиземноморском регионе.

Репке считает, что канцлер Германии на встрече с Путиным будет «со связанными руками» и ей придется выступить в непривычной роли «просительницы».

«Беспомощность и бездействие идут рука об руку в немецкой внешней политике. И чтобы скрыть это, на предстоящей встрече между Меркель и Путиным в Москве придется продемонстрировать немалое умение», – заключил немецкий обозреватель.

Ранее ФАН передавал, что Путин обсудил с Эрдоганом вопросы урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке. В частности, лидеры заявили о решимости бороться с терроризмом в Сирии.