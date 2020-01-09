Жириновский: убийство Сулеймани как повод к большой войне на Ближнем Востоке. ФАН-ТВ

Владимир Жириновский провел пресс-конференцию в связи с последними событиями на Ближнем Востоке.

Напомним, за прошедшую неделю в Ираке был убит иранский генерал Касем Сулеймани (США официально объявили убийство успешно проведенной операцией), вслед за чем Иран нанес удары по американским военным базам в регионе. В ночь на 8 января после вылета из Тегерана разбился Boeing 737 «Международных авиалиний Украины».

По мнению Владимира Жириновского, убийство Сулеймани можно сравнивать с убийством Франца Фердинанда, послужившего формальным поводом для начала Первой мировой войны. По мнению политика, западные страны хотят подвести общественное мнение к тому, что «большая война» неизбежна, дело только во времени.

«Этот удар, гибель, убийство генерала Сулеймани многие сравнивают с выстрелом в Сараево, когда молодой серб убивает эрцгерцога австрийского, наследника австрийского престола. Как повод к Первой мировой войне: в июне он убивает, 1 августа объявляют войну. Она уже была готова, но как начать? Надо же как-то зацепиться. Поэтому убивают иранского генерала в чужой стране, чужими руками. Они вообще могли отказаться, что это не их ракеты, стреляет кто-то другой. Может быть, курды стреляли или еще кто-то. И подвести общественное мнение: «Мы пока отложили большую войну, но она неизбежна». Чтобы все понимали, что будет удар по Ирану со стороны США, Британии — они войска подводят, маневры, флот», — рассказал Владимир Жириновский.

Политик считает, что проблема является комплексной и имеет несколько причин: богатство Ближнего Востока ресурсами, религиозную разобщенность мусульманского мира (войны суннитов и шиитов), несостоявшееся Курдское государство (впрочем, сейчас, по мнению политика, США могут «разыграть курдскую карту» — создать Курдистан и использовать это государство в качестве жандарма на Ближнем Востоке), предстоящие президентские выборы в США.

По мнению Жириновского, США и в первую очередь Израиль боялись Касема Сулеймани, отвечавшего за спецоперации за пределами Ирана. Депутат также отметил, что Израиль как государство, был создан для поддержания состояния конфликта, чтобы Америка, Европа, используя НАТО, могли через Ближний Восток доминировать над всем миром, в частности, над Россией — центром Евразии с огромными ресурсами:

«Израиль был создан, чтобы всегда была война на Ближнем Востоке, и она идет с 1948 года. Она никогда не кончится. Поэтому появляются лидеры, как в Иране, которые прямо провозглашают задачу — уничтожить Израиль», — считает политик.

Владимир Жириновский заявил, что «пока там Израиль — решение конфликта невозможно».