Трамп вновь попытался оправдаться за убийство иранского генерала Сулеймани

Вашингтон, 9 января. Американский президент Дональд Трамп в качестве оправдания за убийство иранского генерала Касема Сулеймани заявил, что тот якобы планировал взрыв одного из посольств США.

«Мы сделали это, потому что они хотели взорвать наше посольство», — сказал Трамп.

В обращении к нации, которое прозвучало в среду, глава Белого дома также попытался оправдаться за убийство иранского генерала. Он заявил, что Сулеймани якобы ответственен за смерти тысячи американских военнослужащих.

В ночь на 3 января США совершили ракетную атаку по зоне, расположенной у аэропорта Багдада, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани, командовавший элитным подразделением Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Проведение операции одобрил лично американский президент Дональд Трамп.